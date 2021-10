De prometedor futbolista, a millonaria estrella del porno

Deportes

La prometedora carrera deportiva de Danny Mountain se acabó demasiado pronto. Formado en la cantera del Southampton, donde estuvo entre los 9 y los 16 años, una grave lesión de rodilla le obligó a retirarse en plena adolescencia y cuando equipos como el Chelsea, Arsenal, Tottenham o West Ham se habían interesado por él. Fue un golpe duro para quien a su corta edad ya había acumulado un buen puñado de elogios. “Alan Ball me hizo algunos cumplidos, no hay nada mejor que eso. Él y Geoff Hurst nos estaban viendo entrenar cuando yo tenía 12 años y le dijo a mi padre: ‘Cada diez o 15 años en este país tenemos un talento que se destaca del resto y creo que tu hijo puede ser ese talento’”. Ball y Hurst fueron campeones del mundo con Inglaterra en 1966 y Hurst pasó a la historia por marcar tres de los cuatro goles ingleses en la final contra la República Federal de Alemania.

Mountain cambió el fútbol por la carpintería y a los 19 años su vida dio un nuevo giro tan imprevisto como espectacular. A la chica con la que estaba saliendo en ese momento le ofrecieron entrar en la industria del porno, algo que ella rechazó, y fue Mountain quien terminó trabajando en el cine para adultos. Desde entonces ha rodado más de 600 películas y es uno de los actores porno mejor pagados del Reino Unido. Sus ganancias superan los 1,2 millones de euros, tiene cuenta en la web para adultos Only Fans y ha estado casado con dos actrices porno, Eva Angelina, entre 2007 y 2009, y Mia Malkova, entre 2014 y 2018.

El exfutbolista, que ahora tiene 37 años, recordó en una entrevista con Daily Echo cómo fue aquella primera audición a la que acudió con su exnovia y la reacción de sus padres: “No estaba para nada nervioso por la parte sexual. Estaba preocupado por hablar en cámara, no podía controlar mi rostro, estaba muy nervioso. Cuando se lo dije a mi madre, ella se sorprendió un poco. Tenía la misma mentalidad que mucha gente, pensó que iba a ser sórdido. Pero tuvimos una conversación seria al respecto y después de unos meses no se preocupó, en absoluto”.

“Ella estaba preocupada por que yo estuviera bien, porque solo tenía 19 años, pero me lo estaba pasando genial y volaba por todo el mundo y se dio cuenta de lo feliz que estaba. Mi padre es un niño grande. Cuando se lo conté me dijo: ‘¡adelante, hijo mío!’”, añadió.

“Cuando era niño, soñaba con convertirme en un futbolista famoso. Desafortunadamente, nunca marcaré para Inglaterra, pero eso no me impidió tener éxito. Hoy tengo una casa grande, como en restaurantes y juego al fútbol con Vinnie Jones, Jason Statham y otras celebridades los fines de semana. ¿Que si me gustaría que mi hija fuera actriz porno? Por supuesto que no. Pero, si tengo un hijo, le diré como solía decir mi padre: ¡Atrévete, hijo!”, declaró Mountain.