Los cambios en las normas arbitrales de LaLiga: los penaltis, las manos, los fueras de juego y ojo con las pérdidas de tiempo

Las reglas arbitrales del fútbol siguen cambiando para intentar aclarar, por ahora sin éxito, las manos en el área, los fueras de juego por cesión y que las consultas del VAR no tarden media vida, mientras todo el mundo espera. el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Medina Cantalejo, ha contado cuáles son las novedades que van a aplicar los árbitros en LaLiga 2022/23

“En las manos la norma no ha cambiado, sigue quedando a criterio e interpretación del árbitro, pero en una acción gris, un contacto con la mano sin consecuencias ni incidencia real en el juego, la instrucción es que no se sancione”, ha asegurado Cantalejo. “Intentaremos por todos los medios que se reduzca el número de penaltis por esas “manos “grises” que provocan desaliento y no convencen a nadie” explicó el exárbitro. Y también quiere que se acaben lo que Ancelotti denominó penaltitos el curso pasado: “En el futbol hay y tiene que haber contacto”, aseguró. Carlos Clos Gómez, director del “Proyecto VAR” explicó el criterio para la pena máxima: ““No queremos que los jugadores que simulan consigan ningún rédito. No podemos pitar cualquier carga en el área. Las que sean señaladas en el área deben ser acciones claras y evidentes. El VAR va a llamar o recomendar revisión aunque haya contacto si el contacto puede no ser suficiente para señalar penalti” continuó.

Aunque el fuera de juego no varía, sí que va a ser fundamental lo que los colegiados denominan “juego deliberado”, a la hora de establecer qué jugada está habilitada o no, en función de si el defensor juega el balón de forma “controlada” o “forzada”. Lo explicó Juan Carlos Yuste, asesor de los colegiados: “Habrá fuera de juego cuando haya juego deliberado y el jugador tenga control de sus movimientos, de su cuerpo y el balón. Cuando lo haga de manera forzada será cuando no haya fuera de juego. Si es como consecuencia de un mal gesto técnico del jugador, entonces no invalida el fuera de juego”. El gol de Mbappe a España en la final de la Liga de las Naciones, por tanto, no valdría: “Fue claro fuera de juego. Todo lo que sea rozar, tocar no es jugar”. Puede estar claro en la teoría, otra cosa es lo que sea en la práctica.

Se argumenta que la jugada es válida porque Eric García intenta tocar la pelota voluntariamente (anula el fuera de juego). Os planteo esto: si Mbappé no estuviese ahí, ¿Eric iría así por la pelota?



Mbappé influye en la jugada y está en fuera de juego. pic.twitter.com/QVd9jRV196 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 10, 2021

También quiere ser rigurosos para defender la integridad de los futbolistas: ”Hay que diferenciar bien entre simples faltas, amarillas y expulsiones, una de las asignaturas pendientes, ya que el año pasado se nos escaparon acciones muy duras, incluso con lesión de jugador”, aseguró Cantalejo. Además, Undiano Mallenco pidió a entrenadores, jugadores y cuerpos técnicos “un buen comportamiento” dentro del campo: “Entendemos la tensión y los nervios del partido, e intentamos ser lo más empáticos que podemos, pero hay situaciones que son inadmisibles”.

El árbitro debe trabajar tranquilo” apostilló Mallenco, mientras Cantalejo aprovechó para anunciar “un protocolo de juego limpio” orientado al lanzamiento de objetos al campo y otros conflictos.

"Vamos a intentar clarificar las cosas, hacerlo todo más fácil, pero teniendo claro que va a haber polémica todos los lunes" resumió Cantalejo, "porque eso forma parte de la idiosincrasia del fútbol y el día que se acabe acabará el fútbol".

Más allá de las novedades en el arbitraje, Medina Cantalejo tuvo también un momento para pedir “un mínimo respeto institucional” para el estamento arbitral tras “un año complicado después de la pandemia, con muchos ataques a la casa”. “¿Qué pedimos? Joder, pues pedimos respeto institucional. Creo que es una exigencia mínima. Esta figura que ha aparecido desde el anonimato de los “community manager” que publican ahí, ya no solo criticando una acción sino menospreciando al árbitro...”, ha dicho con contundencia.

Y cuidado con las pérdidas de tiempo. Primero se ha avisado a los árbitros: “Queremos ampliar el tiempo efectivo de juego, aunque lo hemos aumentado ya 32 minutos, por lo que hemos pedido a los árbitros que hablen menos en cada jugada con los jugadores”. Los partidos se pueden alargar mucho más: ”Esta temporada podremos llegar hasta los 15 minutos de tiempo añadido”, aseguró