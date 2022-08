ELPOZO vuelve a apostar por el fútbol femenino

El fútbol femenino está en pleno crecimiento. Su afición es cada vez mayor y más fuerte, y ELPOZO Alimentación ha querido desde hace años formar parte de este auge tan necesario que vive el deporte practicado por mujeres. La compañía apuesta, un año más, por uno de los equipos líderes que han llegado recientemente a la Primera División: el Alhama CF ELPOZO.

El equipo de «las guerreras» ha hecho historia en el fútbol murciano y lo ha hecho de la mano de la compañía de alimentación. Un exitoso club radicado en Alhama (Región de Murcia), donde ELPOZO cuenta con su sede principal. El lugar donde, además, realizan los entrenamientos y disputan gran parte de los encuentros. Por ello, durante la temporada 2022- 2023, las jugadoras del Alhama Club de Fútbol ELPOZO, dirigido por Randri García, lucirán en sus equipaciones deportivas las marcas ELPOZO y BienStar.

Alhama CF ELPOZO FOTO: ELPOZO ELPOZO

La compañía no solo estará presente en su vestuario, sino que también en las vallas laterales del estadio José Kubala, así como en las redes sociales del equipo. Además, será también patrocinadora de los equipos femeninos de las categorías B, C y D del club (de entre 6 y 18 años). Una colaboración que se suma a otras iniciativas como la prueba femenina ciclista CERATIZIT Challenge by La Vuelta 22, dentro de La Vuelta a España, uniendo así dos de los pilares fundamentales de la empresa: el deporte y la alimentación.