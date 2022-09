El punto de Alcaraz con el que alucinan hasta los comentaristas estadounidenses: “Increíble”

Carlos Alcaraz es único y quiere el número uno. Es un tenista especial, hecho de esa pasta de los grandes deportistas. Ha aprendido a aguantar la presión, ha madurado y ahora es uno de los rivales más temidos por todos. Así se clasificó hoy para los cuartos de final del Abierto de EE.UU. tras someter en un duelo épico al croata Marin Cilic, con lo que mantiene en pie el sueño de lograr su primer Grand Slam y también el de salir de Nueva York como nuevo número uno del ránking mundial.

El español, en la cuarta posición de la ATP con solo 19 años, sufrió pero finalmente se impuso a Cilic por 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-3 en un apasionante partido que duró 3 horas y 54 minutos y que acabó a las 2:23 horas de la madrugada.

“Ha sido una noche increíble, el apoyo del público fue clave y haber sido capaz de estar fuerte mentalmente y remontar en el quinto set, significa muchísimo”, decía nada más acabar el partido el tenista español. Tras igualar los cuartos de final en el Abierto de EE.UU. que consiguió en 2021 un punto clave en su asombroso ascenso a la élite del tenis mundial, Alcaraz se medirá por el pase a las semifinales ante el italiano Jannik Sinner, número 13 del mundo y que venció al bielorruso Ilya Ivashka en cinco sets. “La energía recibida es lo que me ha permitido hacerlo porque fue duro perder la cuarta manga. Aún no sé cómo he ganado este partido, pero siempre creí en mí mismo”, continuaba con una fe que muy pocos tienes.

Su tenis, su sacrificio, su forma físico, todo lo que vale se puede resumir en uno de los puntos más espectaculares del partido, cuando Cilic le tiene contra las cuerdas, pero Alcaraz se agarra a la vida ante la admiración del público y del comentarista: “Increíble”, grita ante lo que hace el español.

Ahora con la eliminación de Rafael Nadal en octavos, Alcaraz tiene al alcance de la mano convertirse en el nuevo número uno de la ATP. Para ello debería ganar la final si la jugara contra Casper Ruud (séptimo del mundo) o quedar subcampeón siempre que el noruego no se llevara el título.

Alcaraz sería en ese caso el más joven en la historia en ponerse al frente de la clasificación.

El murciano afrontó una muy exigente dura prueba ante Cilic, número 17 del mundo y campeón del Abierto de EE.UU. en 2014. Alcaraz le había ganado este año en los Masters 1000 de Cincinnati y Miami, pero tuvo que apretar los dientes como no había hecho hasta ahora en Flushing Meadows para cantar victoria. Ahora sin Nadal, que ha asegurado que tiene que tomarse un pequeño descanso para afrontar otros retos vitales lejos de la pista como es tener su primer hijo, Alcaraz se enfrenta al reto de ser el único español en competición y sentir la responsabilidad, pero también el cariño de todos los aficionados entusiasmados con él