“De repente, jugó extrañamente bien”, la acusación definitiva contra Niemann y las bolas anales vibradoras

Si el ajedrez quería ruido y volver a la primera línea mediática, no hay duda de que tras el conflicto Carlsen contra Niemann lo ha conseguido. El mundo de la ajedrez está dividido entre quienes consideran que el gran maestro noruego se equivoca al tener esa postura tan radical sin pruebas en las que apoyarse y quien piensa que hay algo en Niemann que es sospechoso, pero que sin pruebas no se puede argumentar nada.

Uno de estos últimos es el neerlandés Max Warmerdam, que se ha enfrentado tres veces al joven Niemann y considera que ha tenido una evolución demasiado rápida para lo que es habitual. Se han enfrentado directamente tres veces: “En las dos primeros partidas, Niemann cometió muchos errores. Pero en la última, de repente, jugó extrañamente bien”. Warmedam jugó una variante nueva tras once jugadas, pero vio como el rival iba reaccionando inesperadamente bien. “Tuvo un muy buen día. Si hizo trampa, no lo sé, por supuesto. Desde un punto de vista puramente técnico, hay diferentes maneras de hacerlo: hay auriculares del color de la piel, para que alguien pueda asistirle a distancia sin que se note. Hay un dispositivo que puedes esconder en tu calcetín que emite señales. Hace tres años, el letón Igors Rausis fue sorprendido consultando su teléfono en el inodoro. Que ya tenía 58 años y de la nada se le estropeó la calificación. Eso levantó las sospechas”. Por eso Warmerdam guarda cierta distancia con este caso: “Desde entonces he estado dudando. No hay ningún jugador que haya subido su calificación tan rápidamente, en un año y medio, de 2.500 a casi 2.700. O se trata de un genio o de un impostor”, asegura en los medios de su país. “Pero”, añade, “para que haya juego sucio, tiene que haber pruebas sobre la mesa”. Y eso es lo va en contra de Carslen y lo que ha hecho que muchos de sus compañeros señalen al noruego: “‘Creo que Magnus no tiene pruebas. Por otro lado: ya ha jugado contra genios, ha sido el mejor del mundo durante diez años. Realmente sabe de lo que habla”.

En los pequeños torneos, la vigilancia y el chequeo de los participantes no es cuidadoso, como si ocurre en los grandes torneos. Eso hace que se puedan buscar métodos ilegales para ganar las partidas, dice el ajedrecista holandés, que no guarda buen recuerdo de Niemann: Es difícil entenderle. En sus análisis, a menudo se equivoca. Por ejemplo, dice que las blancas están ganando, mientras que todo el mundo puede ver que es lo contrario. En una discusión posterior con él, Jorden van Foreest utilizó una vez el término vancura, un elemento bien conocido en los finales de partida con torres. Nunca había oído hablar de él. Incluso preguntó si Jorden hablaba inglés”, cuenta acerca del desconocimiento de Niemann de algunos términos técnicos. Y tampoco es el jugador más considerado. ‘En nuesto primera partida en Italia, nos enteramos tres horas antes del comienzo de que yo podía llegar a ser gran maestro allí. Bueno, dijo, voy a hacer todo lo posible para arruinar eso. También lo puso en Twitter. Eso es ir muy lejos”, asegura. Y añade. “En Portugal ya estaba perdido, pero cada vez que ponía una pieza en una posición determinada, la mantenía durante mucho tiempo, luego la quitaba y volvía a ponerla en el mismo sitio. Hasta cinco veces. Sólo para irritarme. Es un tipo raro, con acciones raras. Pero no está loco. Aunque resulte ser un tramposo, sigue siendo un ajedrecista bastante razonable”.

Suspendido ya dos veces

Las sospechas venían de antes, los rumores ya circulaban cuando se encontró por primera vez con el americano. La plataforma de ajedrez online chess.com ya suspendió a Niemann en dos ocasiones por sospechas de manipulación, cuando tenía 12 y 16 años. Dijo en San Luis que fue el mayor error de su vida.

Según Warmerdam, debe haber algo más en juego. Señala una declaración de chess.com sobre Niemann, que menciona “pruebas detalladas” e “información que contradice sus declaraciones sobre el alcance y la gravedad de sus trampas”. Warmerdam: “Está claro que algo no va bien. Lo que exactamente, por desgracia, sigue siendo confidencial”.

Warmerdam señala que, durante los torneos, los controles son deficientes o no se realizan. Sólo en los grandes eventos hay que pasar por detectores de metales o un guardia de seguridad escanea el cuerpo al azar. En ese torneo de San Luis, Niemann fue registrado sólo después de que Carlsen diera la alarma. Además, sólo después de eso se decidió hacer públicos los movimientos con un retraso de 15 minutos”.

