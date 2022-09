Stefy Navarro, bicampeona del mundo de parkour rumbo al mundial de Tokio

Soñar, creer y conseguirlo. No hay tres palabras que definan de mejor manera lo que está logrando Stefy Navarro, más popularmente conocida como ‘Stefy Madness’, una de las grandes referentes de parkour femenino en España.

Stefy empezó sus entrenamientos en julio de 2016. Sus nervios la impedían conciliar el sueño, mientras que su energía la animaba el deseo de que llegase el esperado día. Salió a primera hora a correr por Albacete y terminó en la catedral, donde empezó a saltar imitando a gente que veía y ese fue el comienzo de un gran amor por el parkour. Un deporte que sirve como refugio en momentos malos y que, pase lo que pase, siempre está ahí cuando más lo necesitas.

“Las primeras competiciones a las que fui fueron en el 2018 y la verdad no me iba muy bien, el cardio no era muy fuerte y tampoco estaba tan fuerte como estoy hoy. Estaba un poco perdida con el cómo empezar a entrenar todo eso porque lo único que hacía era saltar en calle. Afortunadamente conocí al que el día de hoy es mi entrenador Karl Fow que me ayudo a mejorar tanto en cardio como en fuerza y a nivel mental también”, comenta.

Pude lograr dos primeros puestos en copas del mundo en 2019 (Montpellier y Budapest) tras haber quedado quinta en las anteriores. No me esperaba nada esos resultados. El año siguiente sufrí una lesión de rodilla por la que me tuvieron que operar y estuve fuera más de 1 año. Este año volví a competir tras una larga rehabilitación y fue muy satisfactorio, quedé segunda en Montpellier y segunda en Bulgaria. Ambas copas mundiales. Y ahora voy rumbo al primer campeonato mundial representando a España que se realizará en Tokio a mitades de octubre de este año.

Pese a que primero practicó gimnasia, el parkour ya había entrado en su vida sin que ella lo supiera: “Tuve varias referentes tanto mujeres como hombres, pero siempre admiré mucho a la rusa Sasha Sheva y la americana Sydney Olson, las cuales yo veía a través de una pantalla y quería ser como ellas. Al día de hoy entreno con ellas y son buenas amigas mías”.

Con trabajo, ilusión y compromiso su objetivo es poder estar en unas Olimpiadas. Y como el deporte no entiende de imposibles, colgarse una medalla olímpica también aparece en su hoja de ruta. “Sería increíble. Solo de pensar que tengo esa posibilidad se me pone la piel de gallina e incluso me dan ganas de llorar de la felicidad. Entreno muchas horas semanales, tanto cardio, fuerza, técnica y a nivel mental también me gusta mucho leer libros de atletas y psicología deportiva que me ayudan a seguir con este rendimiento que no es nada fácil de llevar a la larga”.

Este deporte está evolucionando hacia el camino de convertirse en olímpico como fue el skate, por ejemplo. En los colegios ya se va enseñando y también se van a dar becas en un futuro y servirán de aspiración para futuras generaciones. La Federación española lleva cuatro años y ya se están consiguiendo algunos beneficios que tienen los gimnastas. Este es el inicio de una gran aventura.