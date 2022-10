Alica Schmidt, la deportista más sexy del mundo, se rebela: ¡Soy una atleta!

Alica está acostumbrada a dejar boquiabiertos a los fans en Instagram con sus impresionantes looks y atrevidas sesiones de bikini pero parece haberse canasado de la etiqueta de “sex simbol”. La corredora alemana exige que, de una vez por todas, se la valore como una atleta exitosa.

La joven de 23 años ha llamado la atención por su belleza dentro y fuera de la pista, convirtiéndose en toda una celebridad y ganando el título de “atleta más sexy del mundo” en 2017. Sin embargo, eso no significa nada para Schmidt, quien llegó a las semifinales de los 400 m del Campeonato de Europa en Munich en agosto.

Sueña con la gloria olímpica

Sueña con la gloria olímpica en París 2024, e incluso está trabajando duro para terminar sus estudios. Aunque entiende el interés de las marcas y se muestra agradecida de poder haber asistido a elegantes desfiles de moda en toda Europa, su vida es el deporte.

Hablando con SunSport, Alica reveló: “Creo que todo lo que importa es mi desempeño y lo que aporto en la pista es lo que cuenta. Me estoy enfocando en lo que quiero lograr como atleta y olvidarme de la percepción que la gente parece tener de mí”.

Schmidt volvió a estar en forma en Múnich 2022, tras una lesión que descarriló su candidatura olímpica el año pasado. Aunque viajó a los Juegos de Tokio, no compitió. “Es algo que siempre ha estado en mi lista de deseos y el tiempo que pasé en Tokio me dio mucho, me enseñó mucho y simplemente me empujó hacia adelante. Es algo que nadie me podrá quitar”.

En Múnich 2022, Schmidt se clasificó para las semifinales de los 400 m. Fue un momento emotivo, especialmente dado que sucedió ante su propia familia. “Los campeonatos europeos en Munich habían sido algo verdaderamente especial. No solo porque pude clasificarme para individuales, sino aún más especial porque la carrera se llevó a cabo cerca de donde crecí”, reveló.

Correr es la verdadera pasión de Schmidt . Ella vive y respira el deporte, entrenando religiosamente a veces dos veces al día. Y no tiene miedo de llevar su cuerpo al límite para obtener resultados. “Si amas algo, si tienes una fuerte pasión por algo, te sacará de la cama y tomarás medidas extremas para perseguir el objetivo. Tengo que sacrificar muchas cosas, sí, pero para mí vale absolutamente la pena, ya que necesito el atletismo para vivir y respirar”, sentencia.

“Haré todo lo que sea necesario para ser cada vez más rápida. Entreno casi todos los días, a veces dos veces al día. Si tienes un sueño, ve a por él y no te comprometas”, asegura con la vista puesta en la próxima cita olímpica.

“Fitness coach” del Borussia

En 2017, la revista australiana Busted Coverage publicó un artículo sobre Schmidt, llamándola la “atleta más sexy del mundo”. En 2020, su belleza daba la vuelta al munso al convertirse, al menos por un día, en la nueva entrenadora de fitness del Borussia Dortmund e incluso lo aficionados bromeaban con qué era el arma secreta para retener a Erling Haaland en el equipo.

Alica Schmidt gana a Mats Hummels en la prueba de 400 metros. FOTO: @Instagram La Razon

Pero esta etiqueta no sienta nada bien a la alemana que reivindica su talento en el atletismo. “Ese título no significa nada para mí. Se basa en una opinión subjetiva de otra persona que juzga la apariencia de una persona. ¡Me gusta pensar que la belleza viene del interior!. Mi único objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de París en 2024 y ser más rápida”, subraya.

Lo cierto es que, aunque a la atleta no le gusta que la valoren por su belleza sino por sus logros deportivos, su Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores es espectacular.