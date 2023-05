De los abucheos a Medvedev al adiós de Paula Badosa

A Daniil Medvedev la tierra batida le provoca poco menos que alergia. En el comienza de la gira europea, en Montecarlo, fue muy clarito. «No me gusta la tierra batida incluso cuando gano partidos. Cada bote es un mal bote e incluso cuando es uno bueno, esperas uno malo. Soy feliz cuando termina la temporada de arcilla», soltó el jugador que más partidos ha ganado este curso (33). Y si a ese mal cuerpo que le provoca la tierra se suma su particular comportamiento, de vez en cuando, con el público suceden cosas como la que se vivió en la Manolo Santana. Perdió el primer set ante su compatriota Shevchenko y se lió. «Golpeé la raqueta un poco después del primer set porque estaba frustrado con algunos errores y empezó el público a abuchear. Yo respondí como para que lo hicieran más, es verdad. Pero después, cuando juegas un buen punto también puedes ponerlos de tu lado», destacó el ruso, que recordó que Rune vivió una situación similar la noche anterior frente a Davidovich.

«Me parece que a veces también el público, por la razón que sea, viene predispuesto a eso, viene por esa excitación. En cuanto pasa algo, aunque no sepan exactamente qué es, te abuchean. He vivido eso bastante. Novak Djokovic también, muchos jugadores. Es parte del tenis ahora», comentó. Medvedev terminó imponiéndose en tres sets y ahora le espera otro ruso, Karatsev.

Adiós a la última española

El torneo se ha quedado sin españolas entre las ocho mejores. Paula Badosa cayó en octavos ante la griega Maria Sakkari por un doble 6-4 en 88 minutos. Se esperaba algo más después del gran partido de la catalana ante Coco Gauff, pero enfrente tuvo a una jugadora inabordable en el servicio. Badosa ha mejorado su participación del año pasado, cuando llegó a la Caja Mágica como número dos del mundo y sólo ganó un partido. En 2021 alcanzó las semifinales desde la fase previa. Y este año deja la Manolo Santana con sensaciones contrapuestas. Tras romper con Jorge García, las primeras semanas al lado de Edu Esteve y Pol Toledo, sus cuartos entrenadores desde 2020, apuntan a una ligera recuperación. Badosa arrancó el curso con las semifinales en Adelaida, pero en Qatar y Dubai no fue capaz de superar la primera ronda. En Indian Wells y Miami cayó en la tercera y en Charleston y Stuttgart hizo cuartos. En Madrid dio un paso adelante ante Gauff, pero no pudo con Sakkari. El objetivo es llegar a París en condiciones de poder alcanzar la segunda semana de Roland Garros y para ello confiesa que trata de ser «lo menos autodestructiva posible».