"Acciones y castigos". Así responde Vinicius a Tebas

La "guerra" entre Vinicius y Tebas no se acaba. Después de que el presidente de la Liga respondiera al brasileño al acusar a la competición de permitir el racismo, el jugador del Real Madrid asegura que se siente "atacado".

«Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se resiente. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... No hacer caso solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve», ha sido la respuesta del brasileño en Twitter.

Antes de eso, el presidente de la Liga había pedido al brasileño que se informara antes de criticar. Las reacciones a los incidentes de Mestalla han sido numerosas. Desde el apoyo a Vinicius que han mostrado desde Ancelotti a Mbappé a la respuesta de Tebas o a la postura de la Federación, que sin entrar en detalles sobre el caso concreto del jugador del Real Madrid, pide sanciones duras para los incidentes racistas.