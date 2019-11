Adama Traoré se lesiona y no jugará finalmente con España: Sarabia entra en su lugar

Lo de Adama Traoré con la selección absoluta de fútbol ha sido un visto y no visto. Robert Moreno, el seleccionador, lo llamó para sustituir al lesionado Rodrigo, para la convocatoria para los partidos contra Malta (15 de noviembre) y Rumanía (18). Fue una sorpresa, porque el atacante criado en La Masia y que juega en el Wolverhampton parecía que había elegido Malí como su selección, después de haber jugado en las inferiores de la Roja. Pero el último partido que ha disputado en la Premier, contra el Aston Villa (ganó su equipo 2-1 y el extremo dio una asistencia), le ha pasado factura. Pese a que jugó los 90 minutos, según informa la Federación Española de Fútbol Traoré se lesionó y no podrá acudir a la llamada de Moreno. En su lugar lo hará el atacante del PSG, y ex del Sevilla, Pablo Sarabia.