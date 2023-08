El adiós más emocionante de Almudena Cid a Paloma del Río, en su último día en Televisión Española

Paloma del Río ha puesto a voz a los éxitos de tantos deportistas españoles que su adiós a la televisión, su jubilación no podía pasar inadverida. En los Mundiales de Gimnasia Rítmica, Almudena Cid le ha dado el adiós más emocionante, con lágrimas en los ojos, diciéndole que ella está en todos sus recuerdos, que cuando está mal se pone las imágenes compitiendo y siempre aparece la voz de Paloma del Río, quien al oírlo, tampoco ha podido esconder las lágrimas. "Yo me voy, pero mi alma no", ha dicho Del Río.

Mientras, el conjunto español de gimnasia rítmica, que ya ganó el pasado viernes la medalla de bronce general en el Campeonato del Mundo de Valencia, ganó la medalla de plata en la final de cinco aros, superado sólo por China, que se hizo con el oro, y por delante de Italia, que fue bronce.

El conjunto español formado por Ana Arnau, Inés Bergua, Mireia Martínez, Patricia Pérez y Salma Solaún, al que todavía le queda por competir en la final del ejercicio de tres cintas y dos pelotas, logró una puntuación de 36.100.

España, que revalidó el bronce mundial en el concurso completo el viernes, se quedó cerca de China, que se colgó el oro mundial con 36.550 puntos, mientras que Italia quedó en tercer lugar con una puntuación de 35.850.

El conjunto dirigido por la subcampeona olímpica Alejandra Quereda, con el billete para los Juegos Olímpicos de París asegurado por el bronce mundial en el Campeonato del Mundo de Sofía 2022, salió sin presión y a disfrutar al tapiz valenciano ante la afición española, que vibró y enloqueció con sus gimnastas.