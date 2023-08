RTVE se despide de Paloma del Río tras 37 años informando

Tristes noticias para el mundo del periodismo deportivo. Paloma del Río se jubilará el próximo 5 de septiembre tras 37 años y medio al frente de las retransmisiones de deportes minoritarios en RTVE. Aunque del Río diga ‘’adiós’’ para pasar a una vida de descanso y disfrute, la periodista no ha querido dejar pasar el Mundial de Gimnasia Rítmica del 2023.

Paloma del Río se jubila de RTVE con una serie documental sobre el deporte LGTBI+ RTVE

La madrileña, que también ocupó cargos en la dirección de Deportes de RTVE, también ha retransmitido,a lo largo de su carrera profesional campeonatos europeos y mundiales desde 1987y 16 Juegos Olímpicos, entre los que se encuentran nueve de verano y siete de invierno, informando así a los espectadores de pruebas como patinaje, gimnasia rítmica e hípica.

Paloma del Río ha sido una de las grandes profesionales del mundo deportivo femenino dando visibilidad a dicha categoría. Además de retransmitir una gran variedad de deportes y tener cargos importantes, en junio de 2023 colaboró con Radio Nacional de España gracias a su proyecto audiovisual ‘Ya no quiero esconderme’. Una producción original de RTVE Play donde muestra la realidad del colectivo LGTBIQ+ deportivo en España.

‘’Es inevitable cierta añoranza. Hay un día que empiezas y otro en el que acabas y yo ahora echo la vista atrás y veo todo lo que he hecho, las horas de transmisión de muchos deportes que se quedan en el archivo con mi voz y me entran escalofríos. Ya veremos el domingo 27 como estoy, pero me encuentro agradecida y contenta con todo lo que me llevo en la mochila durante casi cuatro décadas”, han sido las palabras que la periodista ha reflejado antes de que llegue el día de su marcha.

A sus 63 años ha obtenido numerosos premios y reconocimientos como las Medallas de Plata y de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes, Premio Irisde la Crítica, Premio Talento de la Academia de Televisión, dos Premios Ondas e incluso el reconocimiento de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, entre muchos otros.