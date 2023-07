Almudena Cid: primeras reacciones al embarazo de Patricia Pardo con Christian Gálvez

Ha sido la sorpresa del verano. Christian Gálvez y Patricia Pardo, que confirmaron su relación sentimental en febrero del año pasado, acaban de anunciar que esperan su primer hijo en común. “La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de luz este camino que un día nos unió”, escribió la pareja en sus respectivas redes sociales.

Además, los presentadores revelaron también que se casaron solo cinco meses después de confirmar su relación, una unión que prefirieron no compartir con el público hasta ahora.

Inevitablemente, todas las miradas se han dirigido hacia Almudena Cid, la exmujer de Christian Gálvez, que ya declaró en varias ocasiones que la ruptura la llevó a pasar por uno de los peores momentos de su vida. Su familia incluso acusó al presentador de ser un “mentiroso” y criticó su premura a la hora de rehacer su vida con Patricia Pardo muy poco tiempo después de la separación.

Aunque la gimnasta no se ha pronunciado directamente sobre el embarazo o la boda, sí ha publicado en su cuenta oficial de Twitter un mensaje que recalca lo “terapéutico” que fue para ella escribir su libro, “Caminar sin punteras”, que ella misma define como “un manual de instrucciones de cómo salir adelante cuando vienen mal dadas”.

Además, la madre de Almudena Cid, Mina Tostado, también ha compartido un emotivo texto de Agustín García Calvo que ha dedicado a su hija y que anima a ser libre y a vivir sin ataduras: “Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera”.

Unas palabras que arrojan dudas sobre el tipo de relación que mantenían Almudena Cid y Christian Gálvez, sobre todo después de las confesiones que la gimnasta compartió en la revista “¡Hola!” sobre lo que ahora espera de un nuevo romance: “Solo pido no vivir en tensión”