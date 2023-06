El adiós más emotivo de Rafa Nadal a Feliciano López

Se acabó. Feliciano López perdió este jueves ante el alemán Yannick Hanfmann por 6-2 y 6-4, se despidió en los cuartos de final del torneo de Mallorca y puso fin a su recorrido como tenista profesional después de más de veinticinco temporadas en el circuito, con siete títulos individuales y seis de dobles en la ATP.

No pudo el jugador toledano de 41 años alargar su presencia sobre la hierba del evento balear. Actualmente ubicado en el puesto 634 de la clasificación mundial eligió el torneo de Mallorca como el escenario final de su carrera.

Acompañado de su familia, su mujer y su hijo en Palma ha alargado día a día su estancia en esta competición. Ganó en primera ronda al australiano Max Purcell y después, en octavos al también oceánico Jordan Thompson. No le dio para superar a Hanfmann con el que ya había perdido en el 2017, en el torneo de Gstaad. El germano, 48 del mundo, semifinalista en Houston esta temporada y protagonista de la gran sorpresa de la competición al eliminar al primer favorito, el griego Stefanos Tsitsipas, tardó una hora y diez minutos en sentenciar el adiós de uno de los tenistas más relevantes del tenis español: cinco títulos de Copa Davis y con un estilo de juego opuesto al resto de componentes de la 'Armada'.

Erigido en el cuarto jugador de la historia con más saques directos con un total de 10.260, solo por detrás del estadounidense John Isner (14.260), el croata Ivo Karlovic (13.728) y el suizo Roger Federer (11.478), se convirtió el miércoles en el cuartofinalista de mayor edad en un torneo ATP desde el norteamericano Jimmy Connors, en Halle, en 1995, con 42 años. Feliciano ya tenía asumida si despedida esta temporada. Dedicado desde hace tiempo a labores organizativas, de gestión, en el Masters 1000 de Madrid fue recientemente designado director de las Finales de la Copa Davis 2023.

Feliciano López (Toledo, 41 años), nada tuvo que ver con el resto de raquetas con las que compartió línea de salida en el inicio de su carrera, hace más de dos décadas. Ahora no es así y el tenis español ya despunta en cualquier tipo de suelo. Pero tiempo atrás, cuando el toledano empezó a ir de pista a pista, de club en club, su juego nada tenía que ver con el de al lado. Poco de tierra, mucho de pista rápida. Poco de intercambios y mucho de saque y red. No parecía un jugador español al uso Feli, un zurdo espigado de 188 centímetros que disfrutaba con el recuento de 'aces' en cada partido con esa especie tiempo atrás ya en extinción que explicaba el comportamiento del representante de la Armada en el circuito: batalladores con clase, más preparados para la devolución que para el saque; especialistas en el deslizamiento sobre la arena, en triunfar en tierra pero ignorados tanto en cemento como en pasto.

Forma parte Feliciano López de esa generación de jugadores que en España lo cambió todo. Que empezaron a acumular tantos premios en suelos sintéticos, en asfalto e incluso en césped, como en el polvo de ladrillo, donde el triunfo del jugador español era más que habitual. Es miembro sobresaliente López de esa camada que ha escoltado hasta el final a Rafael Nadal que tanto tiempo dominó el circuito.

Uno de los momentos más emotivos de su despedida fue el discurso de Rafa Nadal. "No sé por dónde empezar. Has tenido una carrera increíble, buena y larga. Has cumplido tu sueño, has podido dedicarte a lo que soñabas desde pequeño y encima has sido un súper destacado en un mundo tan competitivo como es el tenis. Tiene mucho mérito haber conseguido lo que has conseguido y ser capaz de mantenerlo durante tanto tiempo".

Después, Feliciano López tomó el micrófono. "Es un momento que pensaba que nunca iba a llegar. Quiero dar las gracias al torneo por permitirme retirarme en mi país, en una superficie especial para mí y donde he vivido cosas muy bonitas esta semana. Me llevo un recuerdo increíble por el trato a mí y especialmente esta semana a toda la gente que ha venido a apoyarme. Muchas gracias", afirmó.

"He entendido el tenis como una forma para disfrutar y he intentado dar lo mejor de mí para hacer feliz a la gente y a los fans. Gracias por haber venido hoy. Y gracias a todos los entrenadores que he tenido, cada uno forma parte de mi historia como jugador", recordó Feliciano, que tuvo un agradecimiento especial para Marc López.

"He aprendido mucho de todos pero uno especial es Marc López, aparte de amigo y compañero de dobles, ha hecho un esfuerzo tremendo por estar aquí. Te he sentido cerca siempre y te lo agradezco de corazón", indicó el tenista español que se emocionó al nombrar a su familia.

"Mi padre fue el loco que empezó todo esto cuando era un crío con 5 años y me ha traído hasta aquí. Si no hubiera tenido esa pasión por el tenis y por el deporte no estaría aquí y quiero agradecerlo", añadió.

"Y por último a las dos personas que están conmigo aquí. Mi mujer Sandra que me ha dado lo más bonito que tengo que es Darío. Gracias por todo lo que has hecho, tu apoyo incondicional, ganas de estar a mi lado lo que hemos vivido en los viajes, la última y la más bonita, gracias a ´ti, lo logrado en los últimos años de mi carrera. lña mejor compañera, la mejor madre. nos queda mucho por vivir. me has enseñado a ser mejor persona y te lo agradezco de corazón", concluyó Feliciano sobre la pista.

Antes de abandonar la cancha, el representante de la ATP acompañado por Toni Nadal, director del torneo, entregaron un recuerdo al jugador que cuelga definitivamente la raqueta.

"Ha sido un privilegio disfrutar de tu presencia. Eres uno de los últimos románticos en el tenis y como aficionado y amigo te deseo lo mejor, seguro que lo tendrás", subrayó Toni Nadal que entregó a Feliciano López la última bola con la que ha jugado en su carrera, la última en el encuentro de cuartos de final del torneo de Mallorca