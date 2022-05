La racha a la que pone fin Feliciano López que no han podido alcanzar Nadal, Federer o Djokovic

Feliciano López tiene 40 años (41 en septiembre) y sigue jugando al tenis. “¿Por qué?”, se le ha preguntado alguna vez. “Para vivir partidos como estos”, dijo el año pasado en la Copa Davis, donde a su edad venció a un “top 10″ como Rublev y a punto estuvo de clasificar a España para los cuartos de final. Pero el tiempo no le perdona ni siquiera a él: el toledano, actual 111 del mundo y con apenas cinco partidos en cuadros finales en todo 2022, perdidos todos, disputaba la previa de Roland Garros. No pudo con el italiano Marco Moroni (6-1 y 7-6 [7/4]) y su ausencia en París este año no es una más: pone fin a una racha espectacular: llevaba 79 torneos de Grand Slam consecutivos disputados, desde Roland Garros 2002 hasta el Open de Australia 2022 de manera seguida, sin fallo, sin que una lesión o una bajada en el ranking se lo impidiera.

Precisamente en este Roland Garros también ha visto cortada su racha el tercer tenista con más presencias consecutivas en los torneos más importantes, con 66: el italiano Andreas Seppi, que perdió con su compatriota Zeppieri (6-3 y 6-4) en la previa. El segundo es Fernando Verdasco, que ya vio cortada su trayectoria en hace un par de temporadas y la dejó en 67, desde Wimbledon 2003 hasta el Open de Australia 2020. Federer, de la misma edad que Feliciano, se quedó en 65, desde 2000 a 2016. Djokovic, por su parte, llegó a 51 Grand Slams seguidos y Nadal es el que más interrumpida ha visto su carrera por las lesiones y su registro es de 15 del tirón, curiosamente logrados en este tramo final de su vida deportiva, entre el Open USA de 2016 y el de 2020, el más extraño de todos por ser el año de la pandemia, que terminó ganando Dominic Thiem.

En sus 20 años seguidos jugando Grand Slams, Feliciano López ha tenido los mejores resultados en la hierba de Wimbledon, donde alcanzó tres veces los cuartos de final (2005, 2008 y 2011). Precisamente ahí también se vio “cortada” de alguna manera su participación en Grand Slams en 2020, pero porque no se disputó por culpa del covid, por tanto no cuenta. En el US Open 2015 también alcanzó los cuartos de final. Durante toda su carrera, “Feli” ha disputado casi 1.000 partidos (503 victorias y 480 derrotas) para conquistar siete títulos, entre ellos dos veces Queen’s, y tener unas ganancias acumuladas en premios de 17,55 millones de euros sumando los individuales y los dobles. En parejas, por cierto, llegó a conquistar Roland Garros junto a Marc López en 2016.