La afición española enloquece con Jon Rahm: "¿Estos niños se han saltado el colegio?"

El ser humano más aplaudido este jueves en Madrid no fue ninguno de los militares del desfile del 12 de octubre. Fue, sin duda, Jon Rahm, que no podía dar un paso en el Club de Campo sin que el público enloqueciera con su presencia en la primera jornada del Acciona Open de España de golf. El vasco es una estrella enorme y todo el mundo quería verlo de cerca desde el hoyo 1, el 10 en este caso, porque empezó por ahí su recorrido. Tan cerca querían estar los aficionados que antes de dar uno de sus golpes Jon atravesó con la mirada a alguien que había hecho ruido con su móvil tratando de hacer una foto. Una anécdota a la que luego le quitó importancia el de Barrika, tan entregado con el público como al revés. «Lo han hecho todos muy bien, entiendo que quieran sacar vídeos y fotos y no todos lo tienen en silencio. Pero eso pasa en todos lados, al final es parte de lo que hace esta semana especial, nada más. El único problema ha sido en el 18, que ha habido más de una cámara en un momento, pero como jugador yo tengo que hacer mi labor y que no me moleste, al final es una excusa barata, pegar un golpe malo no debería ser culpa de ellos”, explicaba Rahm, que definió su primera aparición en Madrid como “un buen día de golf”. Terminó con menos cuatro, lamentando algunos putts que no le habían entrado. “Es una pena, pero he jugado muy bien, muy cómodo, es todo un honor poder jugar ante este público y si puedo jugar así de 'tee' a 'green' en el resto de la semana y seguir tirando buenos 'putts', el domingo tendré buenas opciones", comentaba. “Tuve opciones en el 10, 11, 12 y 13, pero es golf, es lo que hay, seguro que ha habido alguno que igual no le he pegado del todo lo bien que yo quisiera, pero a veces se tiene suerte y ya está", confirmaba.

Se esperaba con muchas ganas a la gran estrella española en el Club de Campo y tocó madrugar para verlo in situ, algo que Rahm quiso agradecer especialmente. “La verdad que siendo el día que es no me esperaba que viniese tanta gente, sabiendo que el tráfico iba a ser complicado, que iban a cortar carreteras, no me esperaba tanto público. Es todo un honor que vengan a verme en un día como éste, en vez de celebrar el país y su historia”.

“¡Ahí está, ahí está!”, le decía una madre a su hijo pequeño cuando Rahm pasaba muy cerca y justo sobre eso le preguntaron a Jon después, que cómo se sentía siendo una inspiración para los más pequeños, que quieren ser golfistas gracias a él. “Me ha sorprendido (que hubiera tantos) y lo estaba pensando (si era festivo en España), no sabía si iban a ir a clase o no, pero sí, la verdad es que se nota, cada año hay más. Yo también de pequeño quería ser futbolista antes que golfista, así que hacer que tengan ese sueño es todo un honor. Uno de mis objetivos es que el golf esté a un nivel más alto cuando me retire que cuando empecé a jugar".