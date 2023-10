El curioso vídeo de Alcaraz practicando las dejadas, con una papelera de por medio y el público gritando entusiasmado

Carlos Alcaraz ya no está en Shanghái después de ser derrotado por un gran Dimitrov. Cierra la gira asiática, en la que no ha tenido los resultados esperados con ese tropiezo en octavos en el Masters 1.000 y antes con las semifinales de Pekín. El español sí ha conquistado, la primera vez que disputa esos torneos parados por la pandemia, al público, que lo veía en directo por primera vez, en los partidos y también en los entrenamientos. En uno de ellos, las imágenes se hicieron virales. Se ve cómo el pupilo de Juan Carlos Ferrero practica las dejadas, y la reacción de los aficionados con cada intento de meter la pelota en una papelera es significativo. La verdad es que Carlos no necesita muchos intentos para lograr el objetivo...

La dejada es un golpe que siempre está ahí, un gran recurso pero que, en parte, ha vuelto a poner de moda el tenista español. Según un estudio de la ATP, que publicó en su página web el pasado febrero, el murciano emplea la dejada de derecha 2,83 veces por partido, con un impresionante porcentaje de victorias del 67,7 por ciento, y la dejada de revés 1,34 veces por partido, con un respetable porcentaje de victorias del 52,1 por ciento. Este patrón se multiplica en tierra batida, donde Alcaraz golpea 3,81 veces de derecha por partido y 1,84 veces de revés.

Desde niño...

Kiko Navarro, quien fuera su entrenador cuando era niño, aseguró en conversación con este periódico que desde pequeño le salían de forma natural, aunque afirma que creía que como profesional no le iban a dar tantos puntos como le está danto. El propio Carlos reconoce que como muchas veces logra tirar para atrás a los rivales con sus golpes, la estrategia posterior es hacer la dejada al estar el oponente tan lejos. Incluso a veces lo hace para atraer al contrario a la red para después superarlo con un passing o con un globo.

Y jugadores como Medvedev admiten (lo hizo en el Mutua Madrid Open, en mayo) que no es lo mismo que las dejadas las haga Alcaraz a que las haga otro tenista. El ruso acababa de perder contra él la final de Indian Wells, de forma clara. "En algunas de ellas [de las dejadas] decía: ‘¿Cómo? No esperaba esto, que la hiciera desde ahí'. La semana siguiente en Miami muchos otros chicos tal vez vieron la final y comenzaron a hacer sólo dejadas contra mí y yo: ‘Está bien, sigue haciéndolas, aquí estoy’. Pero contra Carlos no estaba allí", aseguró el número tres del mundo.