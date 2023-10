Open de España, el torneo que Rahm tiene marcado en rojo en el calendario

Jon Rahm está en Madrid para jugar el Acciona Open de España, uno de los tres torneos que marca en rojo en su calendario al comienzo de cada temporada. «Es una cita imperdible para mí. Me planifico siempre para jugar en Wentworth, el Open de España y luego Dubai, pero si tengo que elegir por alguna razón, siempre vendría antes al Open de España», decía el de Barrika en la presentación de un torneo en el que el público español enloquece por tener cerca al gran ídolo. «Ellos quieren que juegue bien y yo lo que quiero es hacerlo bien para ellos. Es una presión y un estímulo al mismo tiempo que hay que saber gestionar. Es una energía enorme la que rodea al torneo y hay que saber manejarla para jugar bien. Recuerdo los domingos de 2018 y 2022, donde mi rendimiento fue increíble aupado por la gente. Ser un referente para ellos, tener el honor de entretenerles, es algo que me hace sentir orgulloso», explicaba Jon que, en Madrid y donde sea, siempre tiene presente a su gran referente, Seve Ballesteros. Los dos tienen ahora mismo tres títulos en el Open de España y el vasco busca el cuarto en cinco participaciones. «Superar a Seve en el palmarés del Open de España, que mi carrera se una a su nombre, es un gran honor. No quiero pensarlo todavía, por la importancia que tiene, pero si se produce el domingo, ya hablaremos. De momento, llegar a tres títulos tan rápido ha sido impresionante».

Rahm ha llegado a Madrid directamente desde Italia, donde pasó unos días de vacaciones después de ganar la Ryder Cup con el equipo europeo. Sobre una posible Ryder en España, Jon tiene claro que Sergio García tendría que estar en el equipo. «Tras ver cómo los italianos animaban a los Molinari no me puedo imaginar lo que sería el apoyo del público español. Para mí sería un honor jugarla. Si tengo la suerte de estar ahí, haría lo posible para que Sergio García también estuviera, de capitán, vicecapitán o de lo que sea. Por lo que significa Sergio para la Ryder».