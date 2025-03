Águeda Marqués: "No sé por qué llamé tanto la atención en los Juegos. Sólo fui yo"

Águeda Marqués (Segovia, 1999) se hizo viral en las entrevistas en televisión posteriores a sus carreras en los pasados Juegos. Se destacaba su naturalidad, lo que habla muy bien de ella y sólo regular del mundo en el que vivimos. Allí logró, en cierto sentido, la perfección de un atleta: cuatro carreras de 1.500, y en cada una de ellas batió su mejor marca. Su viralidad en París le ha servido para ganar algún patrocinador, y su actuación, para ganar «confianza». Es otra ahora. En el Europeo bajo techo de Apeldoorn (Países Bajos) competirá en el 3.000, distancia en la que se ha proclamado campeona de España. En esta entrevista habla del duro invierno del atleta, de sus despistes, de su fama...

¿Hay una Águeda antes y después de los Juegos de París?

Sí, la verdad es que sí. Ahora me noto con más confianza. Ya ha salido lo que tenía que salir, que era mi sueño, y me estoy tomando las cosas de otra forma.

Fue un 2024 emocionante, pero también estresante.

Fue el año más duro de mi vida a nivel deportivo, sin lugar a dudas. A nivel mental muchísimo, porque al final tenía la presión constante de hacer mínimas para poder ir a los Juegos, para todo; y a nivel físico, pues también, porque vas un poco al límite.

"No sé cómo hice lo de los Juegos de París. Si se repite, no sale igual"

Y llegó a París y en cuatro carreras, cuatro marcas personales. ¿Cómo se hace eso?

Fue increíble, la verdad. Es que no tengo palabras. No sé cómo se hace eso. Creo que si se repite no sale igual, ja, ja, ja. Fue brutal.

¿Ha introducido algún cambio en su preparación en 2025 para seguir mejorando?

Sí, sí. Me estoy cuidando un poco el tema de la suplementación, que otros años no lo hacía. Estoy intentando limar esta parte.

¿Le cambió algo convertirse en un fenómeno viral?

Sí, ha cambiado todo bastante a nivel general de mi vida, pero es todo positivo, así que estoy superagradecida de que haya sido así.

¿Le ha ayudado, por ejemplo, a tener más patrocinadores?

Sí, sí, por supuesto, claro que sí.

Se destacaba su naturalidad...

Es que yo tampoco sé por qué llamó tanto la atención, de verdad, no lo entendí muy bien. Yo fui yo, cómo me siento cuando he acabado cada carrera, cómo lo he vivido, y ya está.

¿Ser undécima en los Juegos Olímpicos le da derecho a una beca ADO?

Sí, sí. Con ser olímpica se entra, pero hay que seguir trabajando y poner todo de nuestra parte para seguir mejorando.

¿Es dura la puesta a punto en invierno?

Sí, para qué te voy a decir que no. También el método de entrenamiento que hacemos es bastante aeróbico, hacemos mucho volumen, se nota en las piernas, pero luego se ve que funciona.

"Este invierno he llegado a correr 150 kilómetros en una semana, nunca había hecho tanto"

Es como cargar para tener para todo el año.

Exacto.

¿Cuántos kilómetros hace en una semana?

Mi máximo este invierno han sido 150, que es lo máximo que he hecho en mi vida. Pero variamos mucho en invierno, de 120 a 140.

En el Europeo «indoor» correrá el 3.000. ¿Qué prueba le gusta más?

El 1.500 sin duda. Me considero una chica de 1.500, es la que más natural me sale, tanto por el ritmo como por diversión, me encanta, pero me gusta tocar otras pruebas y seguir mejorando en ellas, porque creo que todo puede ayudar.

En una entrevista en «Runnersworld» aseguró que cuando llegó a Madrid era una «niñata». ¿A qué se refería?

Lo decía en el sentido de que no veía esto tanto como un trabajo, sino como una forma de divertirme y pasármelo bien. Vine a Madrid con 18 o 19 años y al final no tienes la misma mentalidad que tienes cuando te dedicas a esto profesionalmente al cien por cien. Ha ido cambiando todo mucho tanto personalmente como mentalmente.

¿Y cómo era su vida en Segovia?

Yo realmente vine de Estados Unidos. Fui un año a estudiar a Nueva York y no me convenció y me vine. Fue obligado, porque falleció mi entrenador de toda la vida y tenía que ir a algún sitio. Por aquel entonces estaba empezando con mi pareja, Adrián Ben, y me uní con él al grupo de Arturo Martín.

¿La universidad cómo la lleva [Estudia Logopedia]?

Me queda sólo una asignatura y las prácticas. La asignatura la tengo este cuatrimestre, pero las prácticas veremos, porque no es tan fácil sacar tiempo.

Dicen que es un poco despistada. ¿Es así?

Sí, es verdad. El otro día me bajé a entrenar con una zapatilla de cada, porque tengo dos modelos diferentes, pero que son del mismo color. Soy despistada, pero intento mejorarlo. Es complicado. Pero en carrera no lo soy. Estoy concentrada y soy consciente de lo que tengo que hacer.