Agüero critica a Guardiola por no sacar a Julián Álvarez

El Kun Agüero fue crítico con Pep Guardiola al ver que no realizaba ningún cambio, ni siquiera sacó a un Julián Álvarez que lo estaba haciendo muy bien durante la temporada. "Lo que no entiendo es por qué no puso a Julián... Me pregunto, pero bueno es Pep. No se casa con nadie", afirmó el argentino.

"Si fuera por mí, jugaría con Julián en casi todos los partidos, necesitamos que esté activo y tenga esa chispa. En la presente temporada ha participado en 27 partidos de Premier League y en nueve de Champions. Además, otros siete repartidos entre FA Cup y Copa de la Liga y el primero de todos en la Community Shield, donde vio puerta.Lo que no entiendo es por qué no pone a Julián. Teniendo a Haaland. Pep no se casa con nadie", siguió diciendo el Kun.

El padre del Kun ya tuvo sus más y sus menos con Pep cuando el técnico dijo que el delantero era una persona especial. "Nunca fue honesto con mi hijo y, en mi opinión, nunca lo quiso, porque quiere ser el protagonista absoluto de todos los equipos que entrena. Cambia de jugadores de un día para otro, nunca se sabe quién es el protagonista", afirmó.

El Manchester City renovó a Pep a finales del 2022 aumentando su contrato hasta 2025 y sumándole más dinero todavía a los 22 millones de euros anuales que ya tenía. En otras palabras, Guardiola está cobrando más de dos millones de euros al mes. De esta manera, también supera a Simeone.