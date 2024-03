Alcaraz confiesa su tormentosa relación con las redes sociales

Alcaraz ya sabe quién será su rival en los cuartos de final de Indian Wells. Será el turno de Alexander Zverev, el que fuera su verdugo en la misma ronda del Open de Australia. El alemán liquidó en tres sets a De Miñaur (5-7, 6-2 y 6-3) y se coló entre los ocho mejores poco antes de que lo hiciera Jannick Sinner al superar a Ben Shelton (7-6 y 6-1).

Carlitos hizo después de la victoria una interesante reflexión sobre su relación con las redes sociales. El número dos del mundo había confesado con anterioridad que es "un chico que a veces miro demasiado el móvil y me afectan mucho las cosas de fuera". En ese sentido apuntó: "Las redes sociales tienen un impacto muy importante en los tenistas y en los deportistas en general. Hay muchos jugadores que no piensan en ellas o a los que no les afectan negativamente, pero hay otros a los que los comentarios negativos les afectan de forma muy. muy mala. Yo intento no pensar en nada de eso. Intento no ver todos los comentarios, pero creo que es algo de lo que no nos podemos esconder. Hay mucha gente que te va a comentar cosas bonitas y positivas, otros te van a comentar cosas malas, y eso no estamos en posición de poder controlarlo. Simplemente tenemos que lidiar con ello de la mejor manera posible, y es lo que estoy intentando hacer ahora mismo".

El desarrollo del torneo apunta en la buena dirección para Carlitos. Sufrió en el primer set de la segunda ronda ante Arnaldi, pero luego ha firmado media docena de parciales intachables para llegar a cuartos de final. Remontó ante el italiano, creció ante Auger-Aliassime y jugó un partido sobresaliente ante Marozsan.

"Diría que ante Marozsan ha sido casi perfecto. Siempre digo que puedo jugar mejor, pero estoy muy feliz con la forma en la que he afrontado el partido, con la forma en la que he jugado y con mis sensaciones. Creo que me desplacé muy bien, que controlé muy bien el tempo del partido. En los puntos más difíciles, en los momentos más complicados, como las bolas de break abajo y las que tuve a mi favor, controlé muy bien esos momentos. Mi confianza va en aumento", aseguró.

Alcaraz se siente muy a gusto en Indian Wells y apunta la que puede ser una de las claves para su gran rendimiento en la pista: "Creo que las condiciones se adaptan muy bien a mi juego. Me siento muy cómodo en la pista y también fuera de ella. Es importante estar relajado, tranquilo y no pensar en el tenis todo el tiempo. Aquí hay cosas que podemos hacer fuera de la pista como jugar al golf en mi caso. En los últimos tres años he jugado genial aquí. Este torneo me da una motivación y una confianza extra".

Carlitos también confesó a quién le gustaría parecerse en una pista de tenis: "Como ya dije muchas veces, mi ídolo siempre ha sido Rafa, pero yo quiero jugar como Federer. Es innegable el estilo y la elegancia que mostraba siempre sobre la pista, creo que mi estilo de juego se acerca un poco más al de Roger, así que voy a trabajar duro para algún día poder jugar como lo hacía él".