Alcaraz resuelve el jeroglífico de Humbert y ya está en cuartos de Wimbledon

Alcaraz ya está en cuartos de final de Wimbledon después de imponerse a Ugo Humbert por 6-3, 6-4, 1-6 y 7-5 en dos horas y 58 minutos. Ahora le espera el vencedor del Tommy Paul-Roberto Bautista que comenzará con retraso porque la lluvia un día más marca el torneo londinense.

Carlitos fue sólido desde el principio y eso que se encontró con un rival que no quería concederle ritmo en ningún momento. Alcaraz tuvo la paciencia suficiente para no caer en el tenis vertiginoso que buscaba el francés. Humbert perseguía puntos cortos, cero intercambios y que el español no encontrara la solidez de su tenis. Pero no fue capaz de alterar el plan de Alcaraz. Sumó el español un break en el quinto juego y otro en el noveno y lo hizo con la facilidad con la que otras veces ha echado de menos. Centradísimo, sin cometer apenas errores y aprovechando perfectamente las oportunidades que ha tenido. No hubo un sólo apartado del juego en el que flaqueara. Aprovechó siete de las ocho aproximaciones a la red y en errores no forzados acumuló poco más de la mitad que el francés (8/14). Por eso en 42 minutos se apuntó el primer parcial con una sensación que nada tuvo que perder con el partido ante Tiafoe.

El francés no es un jugador al que le altere la marcha de un partido. Tiene un plan y lo sigue sin alterarse lo más mínimo al margen de la dinámica de lo que suceda en pista. Por eso mantuvo la apuesta de atacar y recortar los puntos. Se mantuvo más firme con el servicio y empezó a apretar el saque de Carlitos. Alcaraz fue capaz de salvar cuatro bolas de break en el quinto juego del segundo parcial y solventó un par de 40 iguales en el séptimo juego con una variedad de golpes que desestabilizan a cualquiera. Salvadas las dos situaciones complicadas, Alcaraz estaba rearmado. Tanto que resolvió en blanco el noveno juego y fue capaz de meter en problemas a Humbert en el décimo juego. Consiguió una bola de break, la única de todo el parcial, y la resolvió con un punto muy de Carlitos Alcaraz. Devolvió un saque durísimo a la "T", respondió a dos golpes ganadores del francés con un resbalón incluido y corriendo de lado a lado de la Central. Humbert se encontró con una volea sencilla para resolver el punto, pero la mandó fuera. Una oportunidad de break bastó para que el de El Palmar se apuntara el segundo parcial.

Humbert fue capaz de sobreponerse a la forma en que perdió el segundo set y salvó un 0-30 en el segundo juego del tercero que podía haber sido definitivo. A partir de ahí el partido se convirtió en un monólogo del francés. Sumó tres breaks, el último para apuntarse el tercer parcial con un tenis cada vez más sólido. Alcaraz empezó a cometer los errores que no había cometido hasta entonces y el francés se mostró impertérrito. Con un ritmo monocorde se apunto el tercer set con autoridad.

El cuarto comenzó plagado de alternativas. Los tres primeros juegos coincidieron con otros tantos breaks. Alcaraz pareció asentarse con su servicio, pero fue un espejismo. Porque de inmediato llegó otro break de Humbert y el partido enloqueció. Carlitos logró salvar un 0-40 en el octavo juego que recordó a las cuatro bolas de break salvadas en el segundo set. Ese fue el punto de inflexión y el momento en que el francés dejó de crecer. Alcaraz se rehizo y recuperó el tenis de los dos primeros parciales para meterse en cuartos.