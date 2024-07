Federer bendice a Alcaraz: "Es increíble"

Roger Federer está de visita en Wimbledon, el torneo que ganó en ocho ocasiones y donde dejó algunos de los mejores momentos de su brillante carrera. El tenista suizo, ya retirado, concedió una entrevista a ESPN en la que habló de la figura de Carlos Alcaraz, y tuvo muy buenas palabras para él. "Los chicos lo están haciendo muy bien", dijo sobre los tenistas jóvenes. "Alcaraz en Roland Garros fue fantástico y su victoria el año pasado contra Novak en cinco sets fue increíble. He jugado aquí contra Novak y sé lo difícil que es ganarle. Que Alcaraz lo hiciera es increíble", opinó.

En concreto, Roger y Novak se enfrentaron cuatro veces en la hierba del All England Club. El suizo se impuso en las semifinales de 2012, en cuatro sets. Después, llegaron los triunfos del serbio, en las finales de 2012, en cinco sets; 2014, en cuatro; y la inolvidable de 2019, en la que Novak recuperó dos puntos de partido al resto para terminar llevándose el duelo por 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6 y 13-12 (10/3).

"Creo que van a seguir así y eso quiere decir que van a jugar el uno contra el otro muchas veces y que va a ser una gran rivalidad", prosiguió Federer sobre los duelos entre Alcaraz y Djokovic. De momento, en los cara a cara, manda el serbio por 3-2, ya que después de la final de Wimbledon, se impuso dos veces seguidas, en la final del Masters 1.000 de Cincinnati y en las semifinales de las Nitto ATP Finals.

Federer y el adiós de Murray

“Cada cinco años hay una nueva ola de jugadores. Por eso creo que es impresionante que Rafa, Novak y Andy sigan jugando en el circuito, porque le da una oportunidad a las nuevas generaciones de jugar contra ellos. Si todo el mundo se retirara a los treinta años, eso no ocurriría", reflexionó el suizo, que también tuvo unas palabras para Murray, que acaba de decir adiós a Wimbledon y tiene pensado retirarse después de los Juegos Olímpicos de París. “Fui a ver a Murray antes del partido. Pude ver que Andy estaba muy nervioso y preocupado por ese mismo momento. Obviamente Wimbledon significa mucho para él, su familia y su equipo. Vi todos los momentos destacados nuevamente y pensé 'increíble para él'. Todavía queda un poco más en los Juegos Olímpicos”, aseguró. “Qué carrera tan increíble tuvo, me encantó jugar contra él a pesar de que probablemente me ganó 20 veces. Ha estado fantástico, por supuesto que también me emocioné”, añadió sobre el homenaje y sobre el británico. Fueron 11 las veces que Murray le ganó a Federer, por 14 triunfos del helvético.