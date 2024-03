"Tudum": ¿Qué significa el nuevo y misterioso mensaje de Alcaraz?.

Carlos Alcaraz estuvo espectacular en el arranque del torneo de Indian Wells tras vencer a Felix Auger-Aliassime y después a Marozsan. Después del primer partido, el murciano se acercó a la cámara de televisión y escribió "N, see you soon". Un gesto que ya dejaba ver algún nuevo proyecto con Netflix.

La plataforma fue la encargada de organizar el partido entre Alcaraz y Nadal en Las Vegas. Un evento que también contó con diferentes experiencias presenciales para los fans. Sin duda, un éxito que generó muchos beneficios.

La victoria ante Fabian Marozsan (6-3, 6-3) también supuso que el murciano escribiese un nuevo mensaje. 'Tudum'. Esta palabra hace referencia al sonido que se escucha al entrar en el menú principal de Netflix. Muchos fans lo contaron en redes sociales y también apuntan a un posible documental de Alcaraz. Netflix no se ha pronunciado al respecto.

El español alimentó este mensaje al subir a sus redes sociales el vídeo donde hace la firma. "Tudum! Stay tuned", escribió.

Más allá de esta anécdota, la realidad es que Carlos Alcaraz está siendo uno de los grandes reclamos publicitarios en estos últimos años. Su llegada a la élite del tenista le han convertido en una auténtica marca comercial.