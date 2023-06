Ale Salazar, de la final de Dubai al quirófano

Alejandra Salazar, exnúmero uno del mundo de pádel, pasará el miércoles 14 por el quirófano para ser sometida a una artroscopia en el codo derecho. La madrileña, que compite patrocinada por LA RAZÓN, finalmente estuvo disputando la semana pasada en Dubai un torneo de exhibición. Ale y Gemma Triay sólo cayeron en la final ante Ariana Sánchez y Paula Josemaría por un doble 6-3.

A la madrileña la confirmaron la semana pasada la fecha de la operación del codo y bajo supervisión médica pudo competir en el emirato. El plazo de recuperación de la operación ronda las 4-5 semanas, aunque no se descarta que su regreso a las pistas se produzca dentro de un par de meses. «Ha sido una dura y difícil decisión, pero las molestias han ido a peor en estas últimas semanas con tan poquito descanso», ha asegurado en sus redes sociales. El problema surgió hace dos años y desde entonces ha estado de mayor o menor forma presente en su vida deportiva. «Hace unas semanas empecé a notar adormecimiento en dos dedos, con lo cual, he sentido una pérdida de fuerza, unos calambrazos. El nervio cubital está atrapado y eso ha ocasionado que vaya a peor. Los últimos años que me queden en pista los quiero disfrutar, no me merezco jugar con este dolor», afirma.

«Me da mucha pena perderme los próximos torneos. Pido disculpas a los organizadores y aficionados. Prometo trabajar muy duro para estar de vuelta en las mejores condiciones», ha dicho Ale. Todo el circuito se ha volcado en dar ánimos a la madrileña para una pronta recuperación.

Su baja ha provocado que Gemma Triay busque una nueva pareja y de momento va a competir con Marta Ortega. El nuevo dúo tiene previsto estrenarse esta misma semana en el Human French Padel Open 1.000.