Entre Alexia Putellas de capitana y las elecciones en el primer cuatrimestre de 2024

La selección campeona del mundo llegará a Córdoba después de la victoria en Gotemburgo y haber pasado la jornada del sábado en Sevilla. La expectación que despierta el equipo provocará que para el partido del martes ante Suiza, el segundo de la Liga de las Naciones, el Nuevo Arcángel se llene. El mejor ejemplo de cómo se encuentra la selección es la forma en que la nueva capitana, Alexia Putellas, disfrutó del partido ante Suecia. La doble ganadora del Balón de Oro es una de las campeonas del mundo del grupo, pero en ningún partido del torneo disfrutó tanto como en el duelo vivido el viernes ante las nórdicas.

La selección volvió a ser protagonista en una comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos. Francos aseguró que el CSD va a «autorizar» que se celebren elecciones en la RFEF «en el primer cuatrimestre de 2024», y ha explicado que el «prestigio del fútbol español» está «por encima del desprestigio de algunos y algunas» y que todo lo ocurrido no va a afectar a la candidatura de España para organizar el Mundial 2030. «Hemos tenido una solicitud formal de la RFEF de poder realizar las nuevas elecciones en el primer cuatrimestre del 2024 y lo vamos a autorizar», señaló para después apuntar las características que deberá tener el sucesor de Pedro Rocha. «Será un profesional, cualificado, que entienda que estamos en nuevos tiempos para el deporte español y que será elegido mediante un proceso transparente y democrático», comentó.

Además, negó que alguien haya pedido la destitución de Montse Tomé como seleccionadora. «El presidente del CSD, igual que el ministro de Cultura y Deporte o el presidente del Gobierno, ni quitan ni ponen seleccionadores nacionales. En ningún momento de ninguna reunión que estuve se habló de la continuidad o no de la seleccionadora», manifestó.

También considera que el «fenómeno» nacido a partir de la denuncia de Jenni Hermoso «ha sido global». «Hemos conocido una entrevista extensa de la responsable de la FIFA sobre el tema; hemos conocido opiniones del propio Gianni Infantino. Es normal que se haya extendido a otras selecciones, no es un fenómeno exclusivamente español», indicó. «Ese problema sistémico del que hablan las jugadoras se está resolviendo, que es lo importante. ¿Por qué no se actuó antes? Porque yo, hasta que no me senté con ellas, no supe los motivos. En el momento en el que me transmitieron cómo se sentían, se actuó», prosiguió Francos.

En este proceso, el de los despidos en la RFEF, recalcó que «las futbolistas han sido profundamente respetuosas porque saben que se trata de personas que tienen familias, amigos, hijos y lo que han hecho ha sido transmitir a la RFEF las personas y los motivos. Hay que agradecerles que hayan tenido paciencia y que hayan actuado con respeto», valoró.