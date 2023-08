Alexia Putellas y Cata Coll se plantan: "Se acabó"

Luis Rubiales defendió sus ideas y solamente pidió perdón por su grotesco gesto de llevarse las manos a sus partes íntimas. Mientras tanto, la Fiscalía de Madrid inició el trámite para acelerar la denuncia a Luis Rubiales por la presunta agresión sexual sobre la jugadora de España Jennifer Hermoso.

Más Noticias De la renuncia a la selección de Borja Iglesias a el apoyo de Luis Enrique a Rubiales

"Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas y de todo el proceso que se ha montado. En el momento en que apareció Jenni ella me levantó del suelo que casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos y yo le dije "olvídate de lo del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial". Ella me dijo "eres un crack", Yo le dije "¿un piquito?" y me dijo "vale". Y se fue riendo", explicó el presidente de la RFEF al tratar el asunto más polémico de estos días.

Alexia Putellas fue la primera en pronunciarse tras el argumento de Rubiales. "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera, Jenni", afirmó. Sin embargo, Putellas no fue la única. Minutos después Cata Coll también se pronunció al respecto. "Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas... se acabó. Contigo a muerte, Jenni", dijo.

"Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ, se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto", dijo Jenni Hermoso. "Estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables", afirmaron desde el sindicato.

Respecto a la selección masculina, el delantero Borja Iglesias prefiere dar un paso al lado. "Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. He tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", afirmó en sus redes sociales. De esta manera, Iglesias es el primer jugador que rechaza ir con la selección debido a estos problemas internos. Las redes sociales se han volcado con él desde que anunciase su decisión.