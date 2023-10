Alfonso Pérez Muñoz se reivindica: "El fútbol masculino y femenino nunca van a poder compararse"

Hace tan solo dos días el ex-jugador del Real Madrid, entre otros clubes, Alfonso Pérez Muñoz, más conocido como "Alfonsito", era noticia después de conceder una entrevista donde había dejado unas declaraciones muy polémicas que habían generado mucho revuelo en redes sociales. Entre ellas se encontraban algunas como "obligaría a Guardiola y a las jugadoras de la selección femenina a besar la bandera española" o "creo que el fútbol femenino y el masculino no son comparables".

Tras estas declaraciones le ha "caído" una auténtica lluvia de críticas que ha desembocado, incluso, en una posible retirada del nombre del estadio del Getafe, que lleva su nombre (Coliseum Alfonso Pérez). Después de unos días donde el nacido en Madrid se ha mantenido al margen, en la tarde de hoy ha publicado un vídeo en sus principales redes sociales donde ha dado todas las explicaciones de sus pasadas declaraciones.

Guardiola y las jugadoras de la Selección

En primer lugar afirmaba que "he dado muchas entrevistas y siempre se sacan frases fuera de contexto". El primer tema que "tocaba" el madrileño era su frase acerca de Guardiola y las jugadoras de la selección femenina, expresando que "tengo una buena amistad con Guardiola pero no comparto su ideología" y que "cualquier jugador que no se sienta identificado con su país me parece honesto que renuncie, pero están yendo muchos que no se sientes identificados".

Fútbol masculino y femenino

Por otro lado reiteraba su declaración de hace dos días acerca de la diferencia entre fútbol masculino y femenino: "Lo del fútbol masculino y femenino es una evidencia. El masculino genera muchísimo más que cualquier equipo o partido femenino. Nunca va a poder compararse al igual que con las modelos es al revés". Lejos de arrepentirse por sus declaraciones, reiteraba su pensamiento manteniendo que ojalá cambie la situación pero que lo ve imposible.

Posible retirada de nombre del "Coliseum Alfonso Pérez" y reacciones

Por último le lanzaba un mensaje a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, con respecto al posible cambio de nombre del estadio del conjunto azulón: "A la alcaldesa del Getafe le recordaría lo que he sido para Getafe. Si se cambia algún día el nombre del campo espero que sea por un motivo económico, no por un tema ideológico".

Tras saltar noticia del posible cambio de nombre del estadio del Getafe ha habido reacciones de todo tipo como la de Isabel Díaz Ayuso que ha manifestado "La dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano exjugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder". Habrá que ver que consecuencias tiene finalmente para "Alfonsito" sus declaraciones del otro día en un mundo donde, desde luego, cada vez hay una mayor "piel fina".