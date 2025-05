Gündogan revela el motivo de su marcha del Barcelona

Uno de los movimientos más extraños y sorprendentes del pasado verano en el Barça fue la marcha de Ilkay Gündogan. El mediocentro alemán, ahora en el Manchester City a donde regresó tras su precipitada salida, ha revelado en el diario alemán 'Bild' el motivo de esa salida.

Sin rencores de ningún tipo, Gündogan ha afirmado que para él es "un sueño cumplido" haber vestido la elástica azulgrana. Además, elogia a Xavi y su trabajo, si bien reconoce que el Real Madrid fue "demasiado fuerte" y echó por tierra las aspiraciones del equipo catalán.

Pero, a la llegada de sus vacaciones, el centrocampista vio que el clima en el club había cambiado: "Originariamente me contrataron como un jugador que podía aportar su experiencia. Pero estuve pensando y vi que sería mejor irme. Incluso en el club percibí que, a pesar de lo que consideraba una temporada muy decente, eran favorables principalmente por razones económicas. Y yo no soy de los que se van a quedar por el contrato para causar problemas a nadie", explica.

De hecho, Gündogan descarta problemas con Hansi Flick, con quien dice tener "muy buena relación" desde siempre: "Me sentí motivado para jugar con él otra vez. Esperaba un intercambio intenso. Sin embargo, no fue así. El club, al parecer, tenía otros planes y no se concretó mucho. Hansi, por ejemplo, me contactó el día de mi cumpleaños y me alegré mucho. Lo felicito sinceramente, tanto a él como al equipo, por su éxito actual", continúa.

La salida y posterior regreso al Manchester City fue obra de su mujer, Sara: "Me dijo medio en broma, medio en serio, que llamase a Pep. Lo hice al día siguiente y respondió 'me encantaría', y esta es la historia completa. Y ahora todo está bien como está. Me siento muy cómodo en Manchester y confío en que pronto volveremos a nuestro mejor nivel".