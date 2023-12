El análisis de Toni Roca sobre la Superliga: "La UE les ha dicho a UEFA y FIFA que no son nadie para prohibir"

La resolución del Tribunal de Justicia de la UE viene a decir que FIFA y UEFA ejercen un abuso de posición dominante a la hora de autorizar la creación de competiciones por parte de sociedades terceras. Y que también son contrarias a las normas de la Unión aquellas decisiones que implican sancionar a clubes o a futbolistas que participen en otras competiciones, como la Superliga. En mi opinión no es un respaldo expreso a que se cree la Superliga, solo analiza si esas normas de autorización e imposición de sanciones son compatibles con las disposiciones del Tratado de la Unión. Es verdad que es un punto de inflexión, es un hito muy importante en un conflicto de cierta enjundia y que no solo era por la Superliga, era para aclarar también cuál es el papel de FIFA y UEFA en todo esto. Es una victoria moral en el sentido de decir que FIFA y UEFA han quedado retratadas sobre si eran o no un monopolio. Ellas decían que no, y ya tenemos una decisión que dice que sí.

De momento creo que el «statu quo» no va a variar a corto plazo, y a medio plazo dependerá mucho de los apoyos de la Superliga. Tú puedes tener vía libre jurídica, un nuevo formato, ascensos, descensos... pero lo más importante es qué clubes van a participar.

Yo lo veía muy claro desde hace tiempo y opino que la resolución no dice nada que no se esperara, ya que nadie puede impedir que otra empresa se constituya. Y a FIFA y UEFA les han dicho que por mucho que hayan tenido el monopolio no son nadie para prohibir que se cree la Superliga. Es como si Coca Cola, de repente, dijese que está prohibido crear otras empresas de refrescos de cola. ¿Usted quién es? Quizá venda más que nadie en el mundo, pero no puede impedir que nazcan más marcas de bebidas. Y lo mismo sucede con la UEFA, no es nadie para decir que no puede crearse una liga paralela y que los clubes se vayan a ella. La UE les ha dicho que las medidas que tenían hasta ahora no valen, no eran proporcionadas, no eran objetivas ni perseguían un objetivo legítimo. Ahora hay que ir poco a poco, ya que no deja de ser la decisión a una cuestión prejudicial que planteó el juzgado de lo mercantil. Esta decisión se devuelve a este juzgado, que es el que debe decidir en realidad si la prohibición de UEFA es conforme al Tratado de la Unión.

La resolución emitida este jueves sí que respalda muchas de las tesis de la Superliga en el sentido de que FIFA y UEFA ejercen posición de monopolio y abuso dominante, y que no pueden sancionar a un tercero por elegir en qué competición quiere participar, pero de ahí a que la Superliga sea una realidad todavía queda un trecho.

En el momento que la Superliga tenga diez clubes potentes, UEFA se podría sentar a negociar, pero mientras vean que los clubes principales no siguen esa estela, UEFA no va a mover un dedo. Si la Superliga es capaz de reunir el apoyo de los grandes clubes, y UEFA ve que su «chiringuito» de la Champions está amenazado se sentará a negociar, pero creo que no estamos en ese punto todavía.