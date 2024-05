Ancelotti alucina con Arda Güler

Ancelotti salió contento tras el empate con el Villarreal. Quería que sus futbolistas mantuvieran el ritmo competitivo, que no hubiera lesiones y que pudiera seguir repartiendo minutos. Y todo eso hizo el técnico del Real Madrid. "El objetivo no eran los puntos, porque no los necesitamos. El objetivo era tener ritmo, luchar, evitar lesiones, y ha salido perfecto.

Ha sido un partido entretenido, con ritmo, abierto, con poco equilibrio. Lo que sacamos es que jugamos con intensidad para tener buen ritmo y dinámica y preparar el último partido", explicaba el italiano, que volvió a alucinar con la actuación de Arda Güler. "Ha sido un partido con poco equilibrio. Quizá hemos encajado más de lo necesario, pero en ataque hemos estado bien, sobre todo Arda, que ha mostrado algo especial", confesaba Ancelotti. "Cuanto más cerca está de la portería, mejor es. Es muy eficaz adelante, ha marcado muchos goles con pocos tiros, tiene un don especial y lo puede mostrar ante la portería", continuaba el técnico del Madrid sobre su perla turca.

No cree Ancelotti que se pueda hacer una comparación entre el peligro que ha generado Sorloth y el que puede generar Füllkrug, el delantero del Dortmund. "No me preocupa, ha sido un partido con poco equilibrio, era un partido para jugar bien, un fútbol de ataque. Hemos encajado más de lo necesario pero no cambia nada para lo que tiene que ser la final".

Y tampoco quería juzgar a Militao por lo visto en La Cerámica. "Han sufrido los dos, Rüdiger también, no solo Militao. Se está acercando a su mejor versión y tenemos dos semanas para que llegue de la mejor manera".

Lunin volvió a mostrar su gran momento y sigue en la carrera por jugar la final. "Me ha gustado, en los goles no ha podido hacer nada, bien con los pies, ha tenido pausa, ha jugado un partido bueno, obviamente los goles no son culpa suya".

Y también aprovechó los minutos Brahim, seguramente el jugador número 12 de este Real Madrid. "Ha jugado una temporada muy buena, nos ha ayudado mucho con los que en teoría no eran titulares. Él, Joselu, Arda, su temporada ha sido muy buena y el vestuario está preparado para entrenarse bien estas dos semanas e intentar ganar".