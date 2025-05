Carlo Ancelotti ha comenzado una nueva etapa en su carrera, y lo hace al frente de la selección de Brasil. Tras cerrar su segundo ciclo en el Real Madrid, el técnico italiano ya vive en Río de Janeiro, donde se ha instalado con el firme propósito de devolver a la ‘canarinha’ a lo más alto. “Es la mejor selección del mundo”, asegura con rotundidad. “No lo digo yo, lo dicen las cinco estrellas de su camiseta”.

El objetivo está claro desde el primer día: ganar el Mundial y sumar la sexta estrella. Italia, su país natal, nunca llegó a contactar con él, mientras que Brasil llevaba tiempo mostrándole interés. Las circunstancias actuales han facilitado la decisión, y Ancelotti asume el reto con convicción. “Es el momento. Pero para lograrlo, necesitamos a todo el país detrás del equipo”.

Sobre su salida del Real Madrid, Ancelotti fue tajante. Siempre priorizó al club blanco. Hace dos años, cuando Brasil ya había hecho un primer acercamiento, el Madrid le ofreció renovar y no hubo dudas. Esta vez, sin embargo, la situación era distinta. Los resultados no acompañaban, el juego no convencía y la eliminación ante el Arsenal precipitó la decisión. “Era lo mejor para todos. El equipo no estaba bien. Se veía venir”.

El italiano insistió en que lo intentó todo antes de marcharse. Preparó sesiones especiales, incluso mostró vídeos a los jugadores para intentar cambiar la dinámica. Cree firmemente en el valor de la unidad y la humildad dentro del vestuario. “Un equipo tiene que ser una familia. El Madrid lo fue. Siempre confié en salir adelante”.

Ahora, en Brasil, exige lo mismo: compromiso, humildad y un país unido. Ancelotti considera que una selección es diferente a un club. Tiene un componente emocional mucho más profundo. “Un Mundial no se gana solo con talento. Hace falta corazón, sacrificio y apoyo. El país debe estar detrás del equipo”.

En cuanto al estilo de juego, Ancelotti no cree en sistemas rígidos ni esquemas inamovibles. Defiende la adaptación a las características de los jugadores. Sin embargo, tiene claro cuál es su modelo: el Real Madrid del año pasado. “Eso es lo que quiero replicar en Brasil. Fútbol dinámico, sólido y con libertad arriba”.

Su salida de Madrid fue tan emotiva como contundente. Asegura que ha vivido cuatro años inolvidables, llenos de respeto y cariño. El homenaje en el Santiago Bernabéu, con afición, jugadores y directiva, fue especialmente significativo. “No se puede olvidar. Ha sido muy especial. Pero esto no es un adiós. Es un hasta luego. Uno nunca deja al Real Madrid”.

Sobre algunos de sus exjugadores, no escatima elogios. A Mbappé lo vio llegar y brillar. “Le dije que teníamos que ganar la Champions. Con sus goles y este equipo, era una obligación”. De Vinicius, recuerda cómo confió en él cuando pocos lo hacían. “Es un luchador, un trabajador incansable. Está entre los mejores del mundo y lo demostrará también con Brasil”.

También dedicó palabras a su sucesor en el banquillo blanco, Xabi Alonso, de quien dijo que no necesita consejos. “Es una elección natural. Conoce el club y está preparado. Hará un gran trabajo”.

Instalado ya en Río, Ancelotti ha empezado a adaptarse al nuevo entorno. Seguridad reforzada, coche blindado y un país donde el fútbol se vive con pasión inigualable. En sus primeros días, asistió a un partido de la Copa Libertadores, visitó la ciudad deportiva de la selección y se instaló en Barra da Tijuca, aunque su centro de trabajo se trasladará temporalmente a São Paulo para los próximos compromisos.

Aunque Davide Ancelotti no lo ha acompañado en este inicio, el técnico dejó la puerta abierta a que se sume en el futuro. “Está valorando proyectos en solitario, pero sabe que tiene las puertas abiertas”.

Ancelotti ya ha pasado de las palabras a los hechos. Ahora, con la camiseta amarilla puesta, su desafío es claro: devolverle a Brasil la gloria mundialista y escribir un nuevo capítulo dorado en su carrera.