El delantero vasco que cierra la puerta a España: "Lo he deseado toda mi vida"

En España hay más de un millón de futbolistas federados y todo hace presuponer que el sueño de todos ellos es llegar a vestir la camiseta de la selección Española. Sin embargo, no siempre es así. La oportunidad deportiva o cuestiones políticas ha llevado a muchos jugadores a vetar al “buque insignia” del sentimiento español.

Más de 40 futbolistas no nacidos en España, como Di Stéfano, Kubala o Puskas optaron por defender los colores de La Roja. De hecho, España es uno de esos países en los que más jugadores extranjeros han jugado. El último caso se lo vimos en la Eurocopa. La convocatoria de la Selección Española trajo de la mano el debut de Aymeric Laporte, que se convertía en el internacional número 43 del equipo no nacido en España. Sin embargo, también hay una lista nada desdeñable de jugadores que, aún habiendo nacido en nuestro país, han optado por defender otro escudo.

Muchos futbolistas españoles han elegido representar a otras selecciones nacionales, generalmente por razones de doble nacionalidad, origen étnico o preferencia personal. Algunos ejemplos incluyen a Achraf Hakimi (Marruecos), Iñaki Williams (Ghana), y Alejandro Garnacho (Argentina). Las razones varían, desde la conexión cultural con el país de origen de sus padres hasta la búsqueda de una mayor oportunidad de jugar en un equipo más competitivo.

Adiós definitivo a Sannadi

Este es el caso de Maroan Sannadi que cierra definitivamente las puertas a "La Roja" tras ser convocado por Marruecos. Actualmente delantero en las filas del Athletic, ha sido convocado por Walid Regragui y podrá debutar con la selección marroquí en junio.

Nacido en Vitoria de padres inmigrantes marroquíes, militó en equipos modestos de la región hasta que el Alavés lo incorporó a sus categorías inferiores y lo cedió al Barakaldo, donde con 11 goles en 22 partidos llamó la atención de los ojeadores del Athletic, que no dudaron en pagar más de cuatro millones de euros -según diferentes medios- por hacerse con un jugador sin experiencia en la élite y ofrecerle un contrato hasta 2029.

En el escaso tiempo que lleva en el Athletic ha vivido diferentes de todo tipo; desde los insultos racistas que recibió en los campos del Real Betis y del Espanyol, un gol marcado ante el Real Valladolid (7-1), pero sobre todo su partido de consagración en ‘La Catedral’, la victoria ante la Roma (3-1) en la vuelta de octavos de Europa League.

Esta semana ha visto cumplido su sueño de ser convocado por Marruecos. El delantero se medirá en dos amistosos a las selecciones de Túnez y Benín, ambos en Fez. El primero de estos enfrentamientos en el que podrá debutar con la elástica será el 7 de junio mientras que el segundo será tres días después frente a Benín.

"Toda la vida..."

Maroan, criado en el barrio de Lakua, no ocultó su orgullo al recibir la llamada Walid Regragui: "Toda la vida esperando este momento".

«Maroan Sannadi tiene un perfil interesante», declaró Regragui. «Lo convocamos porque vemos en él un perfil idóneo para el fútbol africano», añadió.

La inclusión de Sannadi en la lista definitiva, que también incluye a jugadores como Brahim Díaz, Youssef En-Nesyri y Ez Abde, sugiere que Regragui busca inyectar savia nueva al equipo y apostar por el futuro del fútbol marroquí. Desde Marruecos no querían que España les volviese a robar otra perla como ya ocurriera con Lamine Yamal.

El delantero vasco había mostrado su predilección por Marruecos pero no llegó a cerrar la puerta a "La Roja". "Me gustaría jugar un Mundial, ya veremos qué pasa", contestó en una entrevista en AS a la pregunta sobre si su sueño es jugar con Marruecos el Mundial de 2030 en España.

Ahora, tras ser incluido en la lista de Regragui, España dice adiós de manera definitiva a Maroan Sannadi que, una vez que debute, no podrá cambiar de selección.