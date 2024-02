El aplastante mensaje del político del PSOE contra Rafa Nadal por el feminismo

Ana Pastor elogió después de su entrevista a Rafa Nadal asegurando que no elude ningún tema. Por ejemplo, el feminismo.Nadal, en El Objetivo de Ana Pastor expresó postura, enfatizando la importancia de la igualdad de oportunidades y rechazando la idea de igualdad basada en la mera distribución de premios sin considerar el mérito o la contribución individual. Durante una entrevista con Ana Pastor Nadal defendio su visión sobre el feminismo, la igualdad salarial y su apoyo a la igualdad de oportunidades en el deporte. "No soy hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos. ¿Los mismos? No.", dijo Nadal

Nadal, reconocido por su exitosa carrera en el tenis y considerado uno de los deportistas más destacados, ha enfrentado preguntas sobre la desigualdad de género en el deporte, especialmente en lo que respecta a la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el tenis. Su respuesta a estas cuestiones ha sido clara: apoya la igualdad de inversión y oportunidades para hombres y mujeres, pero mantiene una postura diferenciada respecto a la igualdad salarial, argumentando que los ingresos deberían basarse en la capacidad de generar interés, audiencia y recursos, no en el género. "Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista dime qué es ser feminista. Si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista", dijo el ganador de veintidós Grand Slam. "Tengo hermana, madre.. ese término de feminista se lleva a unos extremos que no.. claro que quiero igualdad."

Rafa Nadal, "machista, reaccionario"

Sus palabras han sido polémicas y han encontrado mucho rechazo.: "Unos pretéritos logros deportivos no deberían justificar las vergüenzas del presente. Si Rafa Nadal es un machista, pues se dice y punto", ha escrito.que ya fue crítico con Nadal por su acuerdo con Arabia ha retuiteado palabras de: "Rafael Nadal es machista, reaccionario y da justo justo para lo del tenis. Ya le habéis hecho rico. No le hagáis también un lider de opinión"

Rafa Nadal insistió que su definición de feminismo se alinea con la idea de que hombres y mujeres merecen las mismas oportunidades. Citó el ejemplo de Serena Williams, argumentando que si una deportista genera más interés y recursos que él, entonces es justo que ella gane más. Esta postura refleja su compromiso con una visión de igualdad basada en el mérito y la contribución individual, más allá de las diferencias de género. "Y la igualdad no reside en regalar. Reside en que si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad", subrayó el tenista de 37 años. "Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres. Lo que me molesta es que no crees que los premios deben ser iguales. En tenis, en la mayoría de eventos son prácticamente iguales. Porque en su momento hubo la oportunidad de que el tenis femenino fuera visto y el tenis femenino gusta al mundo. Con lo cual es muy popular gana mucho dinero. Yo en mi deporte he apoyado todo eso durante toda mi vida", añadió el tenista español. "