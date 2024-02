La respuesta de Rafa Nadal sobre el sueldo de las mujeres y el feminismo, no va a gustar

Rafa Nadalquiere volver a jugar al tenis, pero también quería explicarse tras ser noticia últimamente por su acuerdo con Arabia Saudí. Ha dado un par de entrevistas y no ha dejado de contestar ningún tema. Ni de Arabia ni del tenis ni del feminismo, donde tiene una opinión clara y controvertida.

"Yo no creo que Arabia me necesite a mi para lavar ninguna imagen. Es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial. ¿De acuerdo?. Con lo cual es lógico que el mundo se vaya para allí y la sensación es que se compra todo con dinero y ahora Rafa también se ha vendido al dinero", ha dicho Nadal a la periodista Ana Pastor, en un entrevista realizada en el programa El Objetivo, de la Sexta,

El tenista balear, de 37 años, asume las críticas recibidas por convertirse en embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí. "Claro que entiendo que la gente lo piense. ¿Que hay cosas que al día de hoy hay que mejorar? sin ninguna duda y que es un país que va muy retrasado en muchas cosas. Con lo cual, el país se ha abierto recientemente", añadió.

"Y si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes diez años, quince años, pues te diré que me equivoqué por completo", continuó Rafael Nadal que confía en poder tener la libertad para trabajar y hacer valer sus principios.

"Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos y después si eso no ocurre te diré, en la siguiente entrevista dentro de un tiempo, que cometí un error y me he equivocado", decía para apoyar su postura.

También le ha preguntado por la selección española de fútbol campeona del mundo y si debían cobrar como los hombres. Ana Pastor le decía que parecía que no le gustaba hablar de ese tema. "Esto es una sensación personal, se te nota incómodo cuando se habla", decía la periodista.

La discusión con Ana Pastor por el feminismo

"Para nada, no soy hipócrita y no voy a decir las cosas que son fáciles y no pienso", contestaba Nadal.

Ana Pastor, entonces, le ha preguntado si la inversión tiene que ser la misma para hombres y mujeres.

"La misma que con los hombres, oportunidades, las mismas; sueldos, ¿los mismos? no. ¿Para qué", contesta Rafa Nadal, algo que ya había dicho alguna vez.

"Eso también es invertir", le dice Ana Pastor.

"Lo que es injusto que no haya igualdad de oportunidaes" sigue Nadal. "Si me preguntas si soy feminista, dime qué significa: si es opinar que tengas las mismas oportunidades, soy feminista".

"Yo tengo un hijo y una hija y quiero que tengan las mismas oportunidades, luego que se las trabajen", le dice la periodista.

"Tengo hermana, madre, sabes que ese término (el feminismo) se lleva a unos unos extremos que..

"No en esta conversación"

"Si esta conversación hablamos de cosas lógicas y normales, de igualdad", dice Nadal "y la igualdad no reside para mí en regalar, la igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, quiero que gane más que yo."

"El problema para mí es la discusión, cómo un hombre por ser hombre es más importante que ser mujer. Claro que desde el sector público hay que dar la misma oportunidad en infraestructuras, comienzos, patrocinadores, pero si me dices que el 50 del mundo tiene que ganar lo mismo que Djokovic, no es así, porque al final tenemos que decir que todo el mundo tiene que ganar lo mismo por decreto. Ese es otro debate que podemos tener", continúa Nadal.