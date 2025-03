Una árbitra de fútbol confiesa una anécdota surrealista: "Han intentado ligar conmigo en pleno partido".

Carla García Alarcón, árbitra de fútbol con una creciente popularidad en redes sociales, ha compartido algunas de sus experiencias más curiosas dentro del arbitraje. Con más de 24.000 seguidores en Instagram, la joven barcelonesa de 21 años ha destacado no solo por su labor en el campo, sino también por las anécdotas y desafíos que enfrenta en un mundo tradicionalmente dominado por hombres.

En una reciente entrevista en el episodio 102 de ‘Lover Studios’, Carla habló sobre cómo ha sido su trayectoria en el arbitraje y cómo el hecho de ser mujer ha influido en su experiencia. “El hecho de ser chica en algunos casos ha hecho que me respeten más”, comentó, aunque también subrayó la importancia de encontrar un equilibrio en la lucha por la igualdad: “Soy chica y respeto el feminismo, pero tampoco hay que ser extremistas”.

Uno de los momentos más sorprendentes que ha vivido es que algunos jugadores han intentado ligar con ella en pleno partido. “Miran el acta, ven mi nombre y buscan solicitud por Instagram… Tras los partidos he tenido solicitudes en Instagram de jugadores... y también privados”, reveló. Además, contó que los mensajes suelen incluir frases como “muy bien arbitrado, árbitra”, “eso no era tarjeta” o incluso intentos más creativos como “tarjeta amarilla por la falta que me haces”.

Carla también recordó una situación con un juvenil que no dejaba de insistir. “Hasta los de su equipo me dijeron ‘árbitra, sácale roja, que no para’. Uno en el banquillo no paraba de vacilar y tirar la caña”, relató entre risas.

Más allá de las anécdotas, Carla García Alarcón es una profesional con aspiraciones firmes en el mundo del arbitraje. Su pasión por este oficio nació en gran parte gracias a su padre, quien también fue árbitro. “Decidí ser árbitro porque mi padre también lo era y creo que eso, inconscientemente, me influenció. Yo hacía patinaje y acompañaba a mi padre al comité de árbitros, y el delegado me decía que yo sería árbitro. Por cuestiones de la vida me lesioné y decidí meterme al arbitraje”, explicó.

Con un enfoque profesional y una visión clara, Carla tiene el objetivo de llegar a pitar en Primera División. “Quiero terminar mi carrera, además de poder llegar a la Primera División española, subir cada año, combinar el trabajo con el fútbol e ir ascendiendo”, afirmó.

El camino de Carla García Alarcón en el arbitraje no solo está marcado por anécdotas peculiares, sino también por su determinación y su deseo de crecer en un ámbito en el que las mujeres siguen abriéndose camino. Con cada partido, demuestra que su lugar en el fútbol no está definido por su género, sino por su talento y profesionalismo.