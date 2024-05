Así fue el amago de pelea entre los hinchas del Fenerbahçe y los jugadores del Mónaco

El Mónaco recuperó el factor cancha y se jugará el miércoles 8 (19:00) en casa la clasificación para la Final Four de la Euroliga o tras forzar el quinto y definitivo partido en la eliminatoria de cuartos de final que le enfrenta con el Fenerbahçe al imponerse por 62-65 en Estambul. Liderado en ataque por el escolta Elie Okobo, autor de 13 puntos, el conjunto monegasco igualó 2-2 una eliminatoria a la que el Fenerbahçe pudo poner fin con un lanzamiento del estadounidense Scottie Wilbekin a falta de siete segundos para el final. Un fallo que no desaprovechó el Mónaco para sentenciar la victoria con una canasta final de Donta Hall que estableció el definitivo 62-65 que permitirá al equipo del Principado buscar el próximo miércoles ante sus aficionados el pase a la Final Four de Berlín.

El nerviosismo en la cancha y en la grada que se había vivido durante todo el partido se multiplicó al final. Cuando sonó la bocina del final del partido, Alpha Diallo, alero del Mónaco, lanzó la pelota a la primera fila de asientos situada en el centro de la pista. De inmediato, los hinchas turcos de esa zona devolvieron la pelota y saltaron a la pista. La respuesta del Mónaco fue que todos los jugadores se fueron hacia esa zona de la banda en el centro de la pista pese al intento de frenarlos por parte de su entrenador, Sasa Obradovic. Con Mike James, la estrella del equipo, en primera línea, los jugadores del Mónaco dieron marcha atrás y se encaminaron apresuradamente hacia el túnel de vestuarios mientras los jugadores del Fenerbahçe observaban asombrados. En la llegada al túnel fueron recibidos con varios objetos lanzados desde la grada -ya había caído alguno durante el partido- y terminaron alcanzando el vestuario sin más problemas.

Al final, Sarunas Jasikevicius, técnico del Fenerbahçe, pidió disculpas por la imagen ofrecida: "Quiero pedir perdón al Mónaco y a la Euroliga por los incidentes del final del partido. Esto no es el Fenerbahçe, esto no somos nosotros". Se espera que la Euroliga adopte algún tipo de sanción económica para el club turco.