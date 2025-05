Así fue la última narración de José Ángel de la Casa: "Seguirán los compañeros, pero yo les digo adiós"

El mundo del fútbol está de luto. Esta mañana se hacía oficial el fallecimiento del periodista José Ángel de la Casa, quien fuese la voz durante décadas del fútbol en Televisión Española y autor de aquel desgarrador grito cuando cantó el gol de Juan Señor en el histórico 12-1 de España a Malta en diciembre de 1983 que clasificó a España para la Eurocopa del año siguiente.

El periodista ha fallecido este lunes en Madrid, a los 74 años, tras no superar una neumonía con la que fue trasladado al Hospital Puerta de Hierro. Además, de la Casa padecía párkinson desde hace más de dos décadas, pues fue en 2014 cuando anunció que tenía tal enfermedad.

Por todo ello, en este momento de gran conmoción tras la partida de uno de los más grandes periodistas del fútbol español, rememoramos cómo fue la última retransmisión de José Ángel de la Casa y cómo fue su despedida de la narración en RTVE.

Así fue la última narración de José Ángel de la Casa

José Ángel de la Casa narró su último partido de la Selección Española el 28 de marzo de 2007, cuando se jubiló de forma anticipada como consecuencia de la enfermedad que padecía y del ERE que planteó Televisión Española.

De esta manera, desde el Estadio de Palma de Mallorca, y tras narrar el partido entre España e Islandia, clasificatorio para la Eurocopa 2008 en Austria y Suiza, el periodista se despidió de su trabajo junto a otro exjugador, Julen Guerrero, entre una gran emoción.

"Bueno, pues nada más, señoras y señores. España sigue, la clasificación sigue, los partidos seguirán... Pero esto se ha terminado", aseguraba al comienzo de su última intervención con la que se despediría de una de sus grandes pasiones.

"Yo, después de estos 30 años, me permitirán un minutito simplemente para decirles que yo he disfrutado mucho, que espero que ustedes también lo hayan hecho durante todo este tiempo. La Selección Española sigue aquí en Televisión Española; seguirán los compañeros, pero yo les digo adiós. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes, espero que para ustedes también y hasta siempre", concluía el periodista, a lo que le continuaba la emisión de un vídeo con sus mejores momentos, acompañado de la canción 'Me Voy', de Julieta Venegas y Limón y Sal.