El ataque de un tertuliano de “El Chiringuito” al Atlético: “Es el equipo menos fiable…”

El Atlético de Madrid remontó al Sevilla en un partido mágico con el que ilusionó en el Wanda. El cuadro colchonero es tercero con 35 puntos a solo tres del Barça y se abre el debate sobre las opciones del equipo en Liga y Champions.

En una de sus intervenciones más contundentes en El Chiringuito de Jugones, el periodista Edu Aguirre no dudó en calificar al Atlético de Madrid como "el equipo menos fiable de los últimos 10 años". En su intervención, Aguirre analizó el rendimiento del conjunto rojiblanco y no escatimó en críticas hacia la irregularidad que ha mostrado el equipo en las últimas temporadas.

Según Aguirre, la temporada actual refleja las debilidades estructurales del Atlético, que, a pesar de contar con una plantilla de nivel, no ha logrado mantener una estabilidad en su rendimiento. "No puedes comparar el nivel de inconsistencia que está mostrando el equipo con el de otros grandes clubes de Europa, que, aunque puedan tener baches, no caen tan rápido ni con tanta facilidad."

Aguirre también destacó la falta de un "líder claro" dentro del equipo. Aunque reconoció la calidad de jugadores como Antoine Griezmann o Jan Oblak, apuntó que el Atlético de Madrid no tiene un futbolista capaz de "impulsar al grupo cuando las cosas van mal". En su opinión, la ausencia de un referente sobre el campo, como lo fue en su momento Diego Godín o incluso Gabi, está pasando factura al equipo en partidos del principio de temporada.

El periodista no dejó pasar la oportunidad de cuestionar la figura de Diego Simeone, quien ha sido el principal artífice de los éxitos del club en la última década. "El Cholo ha sido fundamental para que el Atlético sea lo que es hoy, pero hay que ser realistas: los equipos también necesitan evolucionar", comentó Aguirre. "No se puede vivir toda la vida de un sistema que, aunque exitoso en su momento, ahora empieza a dar señales de agotamiento", dijo hace unos días.

Para Edu Aguirre, la falta de adaptaciones tácticas y la dependencia de un estilo de juego muy marcado está haciendo que el Atlético pierda competitividad frente a otros equipos, tanto a nivel nacional como internacional.

"Si fuera delno me lo creería. Se ha gastado mucho dinero en los fichajes. ¿Puede ser que el Atleti gane la Champions? Yo digo que no. Miro a la fiabilidad de un equipo que, en teoría, el fútbol le debe una", afirmó.