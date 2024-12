A Hansi Flick se le cae el Barcelona en Liga

La goleada del Barcelona al Mallorca (1-5) parece que no fue otra cosa que un espejismo dentro del mal momento de juego y resultados que atraviesa el conjunto azulgrana. Es verdad que fue una «manita», pero también lo es que los tres últimos goles llegaron en el último cuarto de hora, cuando los de Jagoba Arrasate ya estaban volcados en busca del tanto del empate. No fue una tarde fácil para el Barça, aunque el resultado les permitía pensar que habían dejado atrás la crisis y ese mes de noviembre que no había gustado nada a Hansi Flick, y que diciembre les deparaba mejores cosas. Solo cuatro días después, los culés volvieron a dejarse puntos, esta vez en Sevilla, ante un Betis que no solo les plantó cara sino que quizá mereció mejor suerte o, al menos, no tener que esperar hasta el descuento para empatar y sumar un merecido punto. «No fue un buen partido, lo he dicho. Somos un equipo joven y debemos mejorar mucho, debemos ser más fuertes, sobre todo cuando jugamos fuera, porque tenemos calidad, pero hay que demostrarla siempre», explicaba el técnico azulgrana en el Villamarín. «Hemos estado lentos en los pases, con muchas pelotas largas y esas no son nuestras fortalezas. Hemos jugado muy mal desde el inicio. Hice cambios porque en la segunda mitad necesitábamos tener las piernas frescas», continuaba con su análisis de lo sucedido sobre el terreno de juego.

Los de Flick, que empezaron de manera arrolladora la Liga, están ahora en una racha en la que solo han ganado uno de los últimos cinco encuentros en esta competición. La cosa empezó a torcerse justo antes del último parón de selecciones, con la derrota ante la Real Sociedad (1-0). A la vuelta de la fecha FIFA, los azulgrana se dejaron dos puntos en un final complicado ante el Celta en Balaídos (2-2) y completaban el mal momento con la derrota inesperada en Montjuic frente a Las Palmas (1-2). Un punto de nueve antes del oasis de Mallorca y de la vuelta a las andadas frente al Betis de Isco y Lo Celso.

Flick insiste en que a su equipo le falta experiencia y prefiere no detenerse mucho en los errores, porque el calendario no se detiene y ya vuelve la Champions, donde al Barcelona le espera el Borussia Dortmund, arriba en la clasificación porque ha ganado todo menos el partido ante el Real Madrid y que supondrá el reencuentro de Lewandowski con uno de sus exequipos.

En medio de esta vorágine de partidos, ayer, 8 de diciembre, se cumplían 125 años del primer partido en la historia del Barcelona, que se disputó en el antiguo Velódromo de la Bonanova, en las inmediaciones de la plaza Francesc Macià, y que enfrentó al cuadro catalán con un combinado de futbolistas ingleses, que se impusieron por 0-1.