El Atlético confía en Morata y en su estadio para ser primero

Un mes llevaba Álvaro Morata sin marcar hasta que acertó el pasado domingo con la portería contra el Almería. Desde el partido del Celtic en la Champions, el delantero rojiblanco, que vive el mejor comienzo de temporada de su carrera, no había vuelto a marcar. Aquello fue el 7 de noviembre y desde entonces ni con el Atlético ni con la selección había conseguido romper la barrera del gol.

Pero Morata, que ha conseguido 17 goles esta temporada entre todas las competiciones, no preocupaba a Simeone. Este curso tiene la confianza absoluta del Cholo, que otros años lo sentaba con más regularidad en el banquillo. Este año su delantera es la que forman Griezmann y el capitán de la selección española y si la altera es para que juegue Correa y Griezmann participe de la construcción de juego desde el centro del campo como es habitual cuando juega con Francia.

Simeone se muestra encantado con la madurez de Morata y carga todo el mérito sobre el jugador. «Cero influencia mía», dice. «Es todo trabajo de él, todo crecimiento deportivo y posiblemente esté en uno de sus mejores momentos como continuidad sobre todo en el juego», explica. «Ha tenido unos partidos que no hacía goles y decía que no me importaba porque está bien y cuando estás bien las cosas suceden naturalmente», añade.

Lo natural con el rendimiento de Morata –y con el de Griezmann– es que el Atlético sea tercero en la Liga, a siete puntos del Girona pero con un partido menos, y sea líder en su grupo de la Liga de Campeones. Solo necesita un empate para consolidar la primera plaza y evitar un enfrentamiento en la siguiente ronda contra uno de los grandes de Europa.

Al menos ya se ha asegurado un rendimiento mejor que el del curso pasado en Europa. «La temporada pasada, sobre todo al inicio, fue la más compleja de estos doce años que llevamos en el club. Puede pasar», reconoce el Cholo. «El equipo no se encontró con el camino que siempre buscó, vino el parón, terminó el Mundial y recuperamos capacidad de juego, esfuerzo y jugar en equipo. Y a partir de buenos resultados, que siempre ayudan a tomar confianza, fuimos creciendo en el final de la temporada pasada, le hemos sumado todo esto que vienen haciendo los chicos, que es muy bueno. Necesitamos seguir en esta dinámica de buena energía y, sobre todo, buen juego», añade el preparador rojiblanco.

Para mantener la primera plaza el Atlético cuenta con la ayuda de jugar en casa. Aunque el Metropolitano en Europa ha sido menos determinante de lo que lo era el Calderón, los rojiblancos encadenan 19 triunfos seguidos en su estadio. Diecisiete de ellos han llegado en la Liga, a los que se suman los dos de Champions. Si derrota al Lazio se acercará aún más al récord del Atlético, que situó en 21 el equipo del Cholo en 2013, cuando el Vicente Calderón todavía era su casa.