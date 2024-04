Atlético de Madrid- Borussia Dortmund. El Atlético, contra su espejo

En 1996 el Atlético regresó a la Liga de Campeones después de ganar el doblete la temporada anterior con Radomir Antic en el banquillo. En la fase de grupos le tocó emparejarse con el Borussia Dortmund que entrenaba Ottmar Hitzfeld y en el que arriba marcaba las diferencias Stephane Chapuisat.

Ese Borussia Dortmund, que ganó 0-1 en el Vicente Calderón con gol de Stefan Reuter, acabó siendo campeón de la Liga de Campeones por primera y única vez hasta el momento. Y desde aquel 16 de octubre de 1996 en el que ganó en el estadio del Manzanares ningún equipo alemán ha sido capaz de derrotar al Atlético como local.

Han pasado casi 28 años desde entonces y el Dortmund es diferente. Ya nadie lo elegiría entre los favoritos para ganar la Liga de Campeones, pero solo el PSG le ha ganado este año en Europa. Fue en el primer partido de la fase de grupos, y lleva cuatro meses sin perder un partido lejos de su estadio. Un desafío a la mayor certeza del Atlético, que en el último año solo ha perdido contra el Barcelona en el Metropolitano.

El Stuttgart fue el último equipo que derrotó al Dortmund fuera de su estadio. El 6 de diciembre en los octavos de final de la Copa de Alemania. En realidad, el Stuttgart es también el último equipo que lo ha derrotado en su estadio. Perdió el Borussia el pasado sábado en la Bundesliga igual que había perdido como visitante en la primera vuelta. Una derrota que puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas, entre ellas una en el Allianz Arena contra el Bayern de Múnich en la jornada anterior.

«Este estadio no es fácil para ningún equipo del mundo, pero confío en la intensidad que hemos demostrado en las últimas semanas y en los últimos partidos. Va a ser una prueba», dice Edin Terzic. La intensidad es, precisamente, una de las cosas que destaca Simeone de su rival. «Es el equipo con más intensidad de los que estamos en la Champions», dice el preparador rojiblanco. «Es un cumplido muy agradable», responde el técnico alemán, que no quiere relajarse. «Sabemos que no podemos quedarnos en lo que hemos logrado. Siempre hay margen para mejorar. Estamos satisfechos con la intensidad que hemos alcanzado en los últimos encuentros», asegura.

El Dortmund es el equipo menos goleado de la Champions, pero una de sus armas es la velocidad de sus delanteros. Especialmente de Adeyemi y de Jadon Sancho, que ya estaba en el equipo alemán cuando goleó al Atlético (4-0) en la fase de grupos de la Liga de Campeones en la temporada 18/19. El inglés regresó al Dortmund en el mercado de invierno después de un paso poco provechoso por el Manchester United.

«Muchas veces me han preguntado acerca de Jadon, porque es un jugador fenomenal. Comenzó muy bien, después pasó por una fase difícil y después del invierno se entrenó con regularidad. Al principio se vio que todavía le faltaba ritmo, pero trabajó para recuperarlo. La semana pasada jugó muy bien, con momentos clave en el ataque», explica Edin Terzic. Sancho solo ha marcado un gol esta temporada, contra el PSV en la anterior eliminatoria de la Champions. «Es un jugador muy difícil de defender y muy aplicado. Es un artista, como Karim [Adeyemi o Yuossoufa [Moukoko], con todo su talento en el ataque, pero también en defensa para el equipo», añade.

El Atlético de Simeone siempre ha destacado por su fortaleza defensiva, pero esta temporada solo el Manchester City ha marcado más goles que él en la Liga de Campeones. «Muchas veces se habla del Atlético como el arte de la defensa, pero, si analizas, es uno de los equipos que más goles ha marcado en esta Liga de Campeones, por detrás solo del City, y ha evolucionado mucho, con muchas alternativas y opciones en el ataque. No podemos cometer muchos errores. Hay que tener mucho cuidado de mantener nuestro orden», advierte Terzic.

El Atlético confía en su acierto ante la portería contraria y en la fortaleza de su estadio. «Necesitamos a nuestra gente, los necesitamos mucho y ojalá como siempre estén empujándonos», dice Simeone.