Una prelista de la RFHE para los Juegos que genera más polémica

La Real Federación Hípica Española (RFHE) ha sacado una prelista para los Juegos Olímpicos de la que saldrá la selección definitiva el 8 de julio como fecha límite para conocer qué jinetes y amazonas compiten en París. La lista definitiva de inscritos la compondrán tres titulares y un reserva en el caso de los equipos de las disciplinas de Saltos -donde Eduardo Álvarez Aznar es indiscutible- y Doma Clásica, y dos titulares en el de los individuales de completo.

En Doma Clásica, dos jinetes andaluces parecen fijos: Daniel Martín Dockx con el PRE "Malagueño LXXXIII" y Juan Antonio Jiménez Cobo con "Euclides Mor". Martín Dockx fue el triunfador en el Campeonato de España y nadie tiene mejores resultados que él. En el proceso de selección fue convocado para competir el sábado en el CDI 4* de Kronberg (Alemania) mientras el resto lo hacía el viernes. Además tenía la opción de correr la Kür el domingo, pero no se disputó. Juan Antonio Jiménez Cobo y "Euclides Mor" fueron el mejor binomio español en Kronberg. Tras estos dos nombres todo puede ocurrir. El día 25 la RFHE publicó una lista nominativa en la que hablaba de binomios seleccionables y dicho listado no dejó a nadie indiferente. Rafael Soto Rosado e "Importante" fueron excluidos después de haber sido seleccionados por la RFHE para ir a Jardy (Francia) como posible preparación para los Juegos. El motivo de dicha exclusión, según la RFHE, es que el caballo no estaba a nombre de un propietario español a 15 de enero de este año y esa es una condición inexcusable para ser elegido. Pero entonces, ¿por qué la RFHE lo incluyó en las listas y lo llevó a Francia?

Alejandro Asencio también estaba en las primeras listas con su primer caballo, "Straight Horse Sezarion". El caballo no pudo disputar el Campeonato de España, lo que a priori podría justificar la exclusión, pero el seleccionador nacional, Miki Jordá, afirmó que "el Campeonato de España es exigible para todos, pero puede darse el caso de que un jinete esté de baja, un caballo esté enfermo...". Si el caballo de Alejandro Asencio ya estaba sano podría haber ocupado el puesto de Rafael Soto en Jardy o haber propuesto otro concurso para medir sus posibilidades para los Juegos.

Beatriz Ferrer-Salat sigue en la pelea. Después del Campeonato de España fue a Kronberg con "Elegance", el mismo caballo con el que ya participó en Tokio. Claudio Castilla tuvo una buena actuación en Jardy. La media de 70 por ciento es su sello con "Hi Rico Do Sobral", aunque sorprende que en la lista recién publicada por la RFHE también aparezca "Lario de Adama de Susa".

Hay dos jinetes que son presente y sobre todo futuro: Juan Matute con "Lexus" y Borja Carrascosa con "Frizzantino". El alazán de Juan Matute tiene puntos fuertes destacados, pero la inexperiencia lógica de un caballo de ocho años que hizo su primer concurso internacional en febrero. "Frizzantino" es probablemente el mejor caballo del equipo español, pero tiene sólo nueve años y muchas cosas aún por pulir. "Frizzantino" puede ser candidato a todo en Los Ángeles 2028.

José Antonio García Mena y "Gladiador do Lis" son un binomio muy regular, pero al que no le ha sonreído la suerte en los últimos concursos. En el Campeonato de España sufrió una tormenta, la música se paró y en el concurso de Jardy, una maceta se cayó de repente, asustó a su caballo y le bajó la nota. Severo Jurado se mantiene en la lista de la RFHE, pese a que por decisión propia no terminó el Campeonato de España, optando por cargar sus caballos y regresar a Alemania.

Las incógnitas se mantienen a falta de pocas jornadas para conocer la lista definitiva.