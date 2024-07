Solamente tres jinetes de Salto convocados para París 2024

Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque defenderán la bandera española en los próximos Juegos Olímpicos. Salvo que haya cambios, los cuales pueden llevarse a cabo de manera justificada hasta el 22 de este mes de julio, solamente tres jinetes de Salto representarán a España en París, pese a haber siete seleccionables.

Eduardo, Sergio e Ismael

Eduardo Álvarez Aznar es el número uno del ranking nacional, vigente Campeón de España Absoluto, el jinete español mejor clasificado en el ranking de la FEI y el líder indiscutible de la Longines Global Champions Tour. Eduardo va a disputar en París sus terceros Juegos Olímpicos, a los cuales acudirá con “Rokfeller de Pleville Bois Margot”, el caballo más longevo de la hípica española, con el que tomó parte en sus primeros Juegos allá por 2016, y con “Legend”, su compañero de Tokio 2021. “Legend” y Eduardo son la posible reserva para el equipo español.

Sergio Álvarez Moya va a correr en París su segunda Olimpiada con “Puma HS”, con el cual viene de ganar dos grandes premios de tres estrellas internacional y con el que estuvo segundo en Calgary el año pasado, en el considerado uno de los grandes premios más importantes del mundo.

Ismael García Roque debuta en unos Juegos, siendo además el primer jinete canario que cumple este hito. El segundo jinete de la cuadra Álvarez Moya Horses correrá con “Tirano de Pravia”, un hijo de “Chacco-Blue” criado por la familia Álvarez Moya. Este caballo es CDE (caballo de deporte español), y como mayor hito este año tiene su participación muy digna en el pasado CSIO 5* de La Baule (Francia)

Polémica en las listas

La expectación era grande ante los sabidos problemas que generaba a cuatro de los seleccionables (Armando Trapote, Mariano Martínez Bastida, Teresa Blázquez y Alberto Márquez) la composición del equipo si no se llevaba a cabo por ranking. Todos han expresado a LA RAZÓN que para ellos es un problema de gestión federativa, nada personal con el resto de jinetes. Este periódico se hizo eco del problema, apelando a una inminente solución. 655.000€ al año destina el Consejo Superior de Deportes a la Hípica, además de estar en juego la representación de un país que en los pasados Juegos de Tokio no consiguió la clasificación como equipo y que solamente contó con Eduardo Álvarez Aznar a título individual. El que debiera ser un hito a celebrar, está haciendo correr ríos de tinta ante la mayor crisis de la hípica española.

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con la RFHE solicitando hacer una entrevista al Jefe de Equipo y el Secretario General de la misma ha comunicado que “estamos haciendo acopio de distintas consultas y os informaremos de la manera de poderlas resolver”.

Como bien comenta Javier Revuelta, Presidente de la RFHE, la gestión económica de la Federación ha derivado en unas cuentas saneadas, ¿pero de qué sirven éstas si, pudiendo llevar cuatro caballos al mayor evento deportivo no se logra dicho hito?¿Cómo se reparte el dinero?

Javier Revuelta citó a todos los jinetes elegibles hace unos días en la sede de la RFHE para llegar a un arreglo, pero si bien el mecanismo era raro, no habiendo sido así con otras disciplinas, se esperaba que la solución pasara por conseguir cuatro binomios.

La RFHE ha censurado los comentarios de la publicación que han hecho esta mañana en Instagram dando a conocer el equipo, debido a que las opiniones de los seguidores eran totalmente contrarias a su decisión.

"Tengo mis principios"

Ante la pregunta de LA RAZÓN a Armando Trapote de por qué no ir a sus primeros Juegos Olímpicos, sus respuestas fueron que “tengo mis principios” y “si dimiten los responsables, voy”.

El problema va más allá de París, ya que el equipo español tiene que seguir concursando unido y las fisuras derivadas por la selección, acarrean problemas subsanables si se hubiera llegado a un acuerdo. Hay vida después de París, España tiene previsto competir en varios concursos CSIO de aquí a final de año, y es deseable que se limen asperezas. Armando Trapote habría sido un fijo en el equipo, pero su renuncia fue la primera de otras tres. Teresa Blázquez el domingo ganó un Gran Premio de CSI 3*, pero no estará en París. Mariano Martínez Bastida es el segundo español mejor clasificado en el ranking internacional de Salto, además de único participante de Salto en la Final de la Copa del Mundo, pero no estará en París. Alberto Márquez Galobardes ha disputado con solvencia concursos internacionales de cuatro y cinco estrellas, pero ha renunciado a estar en París por no haber sido convocado de manera inicial según sus resultados. La mayor aspiración de un deportista es participar en unos Juegos y dice mucho de la gestión de la RFHE el que cuatro jinetes hayan dicho que no a su sueño.

Llegados a este punto, queda recuperar la ilusión de los colores de la bandera, desear la mejor de las suertes al trío que va a representar a España y esperar una explicación pública por parte de la RFHE.