El aviso de Chus Mateo para los playoffs: "Prohibido cometer errores"

El Real Madrid ha disputado 76 partidos en lo que va de temporada. Dos en la Supercopa Endesa (campeón), tres en la Copa del Rey (campeón), 34 en la primera fase de la ACB (segundo clasificado), otros 34 en la primera fase de la Euroliga (líder) y 3 en los cuartos de final de la competición europea. El objetivo más inmediato de Chus Mateo, que ha sido elegido entrenador del año en la Euroliga, y de su plantilla es sumar sólo dos más esta semana. Es decir, cerrar los cuartos de final ante el Dreamland Gran Canaria en un par de veladas, no regresar al Wizink y disponer de casi una semana para preparar la semifinal de la Final Four de Berlín ante el Olympiacos, el verdugo del Barça. De ahí la reflexión del entrenador: «Ahora está prohibido cometer errores».

El Madrid llega al tramo decisivo de la temporada ofreciendo una sensación imponente que contrasta con los rumores que rodean a algunas de las piezas más determinantes de la plantilla. «La cabeza de los jugadores no está ahora mismo en nada de eso. Tienen unos cuartos de final que saben que son durísimos y una Final Four de la Euroliga que nos va a hacer disfrutar mucho de algo que ya en sí es sobresaliente. No me cabe en la cabeza que ahora se esté pensando en el futuro», dice el técnico.

Pero los nombres propios están ahí. El primero es Tavares. «Es un jugador absolutamente determinante para nosotros atrás y adelante, condiciona absolutamente nuestro juego, pero también el del equipo contrario», asegura Chus Mateo. Y el pívot de Cabo Verde está muy cerca de la renovación. Ha sido padre por segunda vez, su familia está encantada en la capital y es cuestión de días que se anuncie su continuidad y se confirme como el jugador mejor pagado de la plantilla. Las dudas radican en su colega Poirier. Según la web Encestando.com, el francés ha recibido una oferta poco menos que irrenunciable del Anadolu Efes e imposible de igualar por parte del Real Madrid. El futuro de Hezonja también apunta a estar lejos de Madrid como sospechaba el club ya desde antes de la Copa del Rey. La clave ahora es que a lo mejor no están tan lejos de Madrid porque podría recalar en el Palau en vez de terminar en el Panathinaikos.

Ajeno a los movimientos aparece el Dreamland Gran Canaria en la capital. El equipo de Jaka Lakovic ha cuajado una primera fase notable (20 victorias y 14 derrotas) y propinó en la segunda vuelta la derrota más dura de los blancos en la ACB en toda la temporada (100-77). Es cierto que las bajas del Madrid –Llull, Hezonja, Yabusele y Tavares– condicionaron aquel partido. En la primera vuelta los isleños cayeron por 97-71. «Va a ser un rival complicado. Ya nos ha ganado, tienen muchas virtudes, muchas fortalezas y tenemos que respetarlos y hacer un partido como si fuera una final», dice Chus Mateo que califica la temporada hasta ahora como «sobresaliente, pero las notas no se ponen ahora, tenemos que esperar. Creo que la gente se ha divertido viéndonos jugar, viene y se divierte con lo que ve. Se lo debemos a los jugadores. Estamos jugando en general muy bien, mejor que el año pasado».

Cuartos de final

A. Unicaja-BAXI Manresa

(16, 20:30; 21, 20:30 y 25, 18:00)

B. Real Madrid-Dreamland Gran Canaria

(15, 20:30; 17, 20:30 y 19, 18:30)

C. Barcelona-Lenovo Tenerife

(19, 12:30; 23, 20:30 y 26, 12:30)

D. Valencia-UCAM Murcia

(18, 18:00; 22, 20:30 y 25, 20:45)

Semifinales

1. Ganador A-Ganador D

2. Ganador B- Ganador C

Final

Ganadores semifinales

*Todos los partidos en Movistar +.