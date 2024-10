AWOLF: La nueva aplicación que une a los golfistas de Europa

El golf es un deporte que no solo requiere vocación, necesita preparación y orientación, algo que no es fácil de conseguir debido a que, por lo menos en España, la comunidad de golfistas no es lo suficientemente grande. Abordando esta problemática nació AWOLF, una aplicación que al igual que las redes sociales sirve para conectar personas y acercar el golf a amateurs, pros, campos y marcas, todo al alcance de la mano.

Según explicó Pedro Hunolt, fundador de la app, "AWOLF es una empresa totalmente tecnológica de capital 100% español. Hemos creado una plataforma innovadora que podremos comparar como una red social del mundo del golf, con el objetivo de incentivar a la gente a jugar". Además de la facilidad para generar comunidad, la herramienta posibilita una variedad de servicios y cuenta con importantes partners de la industria, como la reciente alianza con la Federación de Golf de Madrid, para ofrecer aún más ventajas a sus afiliados.

Entre las funciones más destacadas está la posibilidad de generar tarjetas virtuales de juego en más de 6.500 campos de Europa, con todas las modalidades gratis. Esto con el fin de maximizar el alcance y no centrarse solo en el público español. Pero la herramienta va mucho más allá. Desde el momento de darse de alta, además de los datos regulares, solicitará de forma opcional el número de la licencia federativa, algo que a la hora de jugar ayudará intuitivamente a colocar el hándicap.

Muy pronto habilitará la opción de 'Buscar salidas', lo que le permitirá a los usuarios ver en tiempo real a otros y los campos en los que se encuentran o tengan programado jugar, en cualquier destino. Esta visualización tendrá la opción de identificar si quienes se encuentran jugando son amigos u otros afiliados. "A día de hoy, estamos en 100 campos con reservas de green fees y la idea es estar a final de año en el 80% de los campos que ofrecen la venta online", explicó Pedro. En este momento, la app permite reservar green fees, jugar en tiempo real y organizar partidas de golf o adherirse a una ya planificada.

El proyecto más ambicioso de golf en España

AWOLF no deja de lado el objetivo de construir comunidad y le permite a los usuarios compartir experiencias. Además, según estudios realizados por la empresa, los afiliados podrán tener una posibilidad del 67% de construir relaciones con personas relacionadas al mundo del golf. Con aproximadamente 300.000 federados en toda España, esta alternativa se convierte en un gran beneficio que facilita la conexión entre potenciales deportistas y jugadores activos. Por si fuera poco, las personas cuentan con un chat privado en el que pueden intercambiar mensajes.

Pensando en quienes apenas están comenzando en el mundo del golf y no tienen gran conocimiento del medio, AWOLF les da la posibilidad de contratar a un profesor para clases personalizadas. Estos orientadores son profesionales quienes previamente han sido aprobados por la aplicación debido a su trayectoria y experiencia. Con el fin de que el aprendizaje sea progresivo, la plataforma les permite a los instructores dar un seguimiento profundo a sus alumnos, para que en el intervalo entre las sesiones los amateurs continúen realizando algunas actividades.

Pero lo más innovador con lo que cuenta la aplicación es la realización de torneos. Hoy en día, los certámenes en el mundo del golf se organizan en un día, campo y hora en concreto. Además, con una limitación de personas. "Lo que hemos hecho es que esto ya no sea así. Que tú puedas jugar cuando y donde quieras. Y que la cantidad de personas tampoco sea algo inamovible", comentó el fundador de AWOLF. Pero esta opción no solo es beneficiosa para los usuarios o las empresas, también lo es para los campos, porque se convierte en una alternativa más para rentabilizar.

Por último, la app ofrece experiencias únicas directamente con profesionales del golf, lo que le da más visibilidad a los protagonistas del deporte español y, a los usuarios, un conocimiento real del medio. También cuenta con una tienda digital en la que se podrán adquirir productos con precios competitivos, los envíos son gratis a todo el país. "Hemos creado una red social y un agregador de servicios al mundo del golf", concluyó Pedro Hunolt.