Ángel Hidalgo aguanta a Jon Rahm y conquista el Acciona Open de España de golf

Cuando Ángel Hidalgo falló un putt de menos de dos metros en el hoyo 18 del Acciona Open de España, parecía que se le escapaba la oportunidad de su vida. Jon Rahm lo presenciaba todo serio. Al vasco sólo le quedaba esperar a que su rival se equivocara, pues él ya había terminado su recorrido, y estaba un golpe por detrás.

No se inmutó después del error que mandaba el desenlace del torneo al desempate. Todo parecía a su favor entonces: era el experto, el ganador de dos «majors», uno de los mejores golfistas del mundo; contra un rival cuatro años más joven y, sobre todo, que no sabía lo que es conquistar un título del circuito europeo (sí tiene uno del Challenge Tour y dos del Alps Tour, categorías «inferiores», todos logrados en 2021). Pero el golf no mira el currículum y en el «playoff» Ángel fue mejor y consiguió un triunfo que puede suponer un gran impulso para su carrera.

El desempate se hacía en el hoyo 18, un par cuatro. Repetir y repetir ahí hasta que uno de los dos golfistas fuera mejor. Lo jugaron una vez y los dos hicieron «birdie». A la segunda, Ángel Hidalgo tuvo algo de fortuna en la salida, porque una bola que apuntaba directamente al búnker se salvó y se quedó en una posición perfecta para poder cerrar con approach y put. Mientras, Jon estuvo más descontrolado y sólo pudo firmar el par. Ángel estaba de nuevo ante la misma situación de antes, aunque con una bola un poco más cómoda. Todo estaba en sus manos, en ese último tiro. No se lo pensó mucho, no tembló y esta vez no perdonó. Se llevó las manos a la cara de emoción y después de ser bañando en champán, recibió la felicitación de Rahm, que le dio un abrazo, le felicitó y le dijo que disfrutara el momento.

El vasco es uno de los ídolos de Hidalgo. El año pasado, por ejemplo, el malagueño se fue a ver el Masters de Augusta en vivo y se trajo como recuerdo un banderín firmado por el ganador de la Chaqueta Verde... Que fue Jon Rahm. Esta temporada, Hidalgo ha disputado su primer «major», el Open Championship, donde no superó el corte. Y hablando de ídolos, Jon seguirá empatado con el suyo, Seve Ballesteros, a tres triunfos en el Open de España.

Duelo a dos

El duelo a tres que se presumía para la última jornada acabó siendo a dos. Ángel Hidalgo lideró el torneo desde el primer día, pero al domingo llegó con sólo dos golpes de ventaja sobre Rahm y tres sobre David Puig. El trío compartió el partido del día, pero el catalán se fue hundiendo en la última parte del recorrido, y con cuatro bogeys en los últimos ocho hoyos, por sólo un birdie, no estuvo en la pelea por el título, aunque sí logro salvar al final la tercera posición, empatado con otros cinco golfista, gracias a un gran último putt.

El horrible hoyo 13 de Rahm

Por su parte, Jon seguía recortando pese a no mostrar su mejor versión, especialmente en el juego corto, y se llegó a esos últimos ocho hoyos con un empate entre él e Hidalgo. Uno de los momentos clave fue en el 13. Enmarañado entre los árboles y el búnker, el de Barrika firmó un doloroso doble bogey que parecía condenarlo. A falta de su magia, tuvo que recurrir a su cabeza para seguir acechando al líder. Ángel mantenía el tipo en todo momento después de recobrar esa ventaja de dos golpes. En el 14 respiró cuando un toque en un árbol le metió en buena posición una bola que se perdía. Después lo supo rematar con un buen birdie, para contestar al de Jon, que sí pudo recortar en el 17 y amenazar en el 18 con otros dos birdies.

Hidalgo no pudo cerrar a la primera y el condenado esta vez parecía él. Su reacción lo decía todo: las manos tapándose la cara. «Me he empezado a reír. He pensado que todo el mundo va a pensar que estaba nervioso y no que he hecho una puta mierda de movimiento», explicó después en Movistar +. Pero los trenes a veces pasan en más de una ocasión. La nueva oportunidad se la generó él y logró rematarla.