Laso recibe el alta hospitalaria: “La vida me ha dado un aviso”

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, ha recibido el alta hospitalaria este martes, según anunció el mismo en sus redes sociales. Laso sufrió un infarto de miocardio en la madrugada del pasado domingo y ha estado ingresado en el Hospital Sanitas La Moraleja.

“Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el doctor ayer, estoy mejor que hace cinco días. Con fuerza y ganas de volver cuanto antes”, escribió Laso en un primer mensaje en el que se le puede ver al volante de un coche.

En otro mensaje, Laso quiso agradecer las muestras de apoyo recibidas y el trabajo del personal médico que le ha atendido: “Gracias a todos por vuestros mensajes. Gracias a todo el equipo médico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja”.

Hospitalizado durante la madrugada del sábado al domingo, Laso fue sometido a un cateterismo en la tarde del domingo y el lunes abandonó la UCI para ser trasladado a planta, donde ha permanecido hasta que en la mañana del martes recibió el alta hospitalaria. Como ha informado el propio Real Madrid, Laso continuará en su domicilio con el tratamiento médico.

Mientras Laso esté de baja será su ayudante, Chus Mateo quien ejerza como entrenador del Real Madrid, que este martes se enfrenta en el Buesa Arena de Vitoria al Bitci Baskonia en el tercer partido de la semifinal de la Liga. El Madrid ganó los dos encuentros disputados en el WiZink Center y una victoria más le daría la clasificación para la final. La otra semifinal la disputan el Barcelona y el Joventut y va empatada a uno.

“Tienes que estar preparado para afrontar cualquier adversidad que pueda surgir y responder de una forma rápida a cualquier situación. El partido va a ser totalmente distinto a los otros dos. Seguiremos pendientes de Pablo, pero solo vamos a tener al Baskonia en nuestras cabezas”, declaró Chus Mateo en la previa del encuentro. Reconoció que lo sucedido con Laso ha afectado al grupo: “Pasamos mucho tiempo juntos. Somos todos muy amigos y afecta emocionalmente”. “Ahora se trata de seguir adelante con el trabajo que hemos hecho durante el año”, aseguró. Mateo quiso dejar claro que “la motivación es cien por cien, no cabría otra cosa”. “Aunque pudiéramos estar tocados, no te puedo decir la motivación tan extraordinaria que tenemos por llevarnos esta serie”, añadió.