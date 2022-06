El Real Madrid, entre el número 1 de Isabel Díaz Ayuso y las renovaciones

El Real Madrid de Pablo Laso es un equipo de costumbres. Hay tradiciones que cumple todas las temporadas. La primera de ellas, ganar al menos un título. Este curso han sido dos: la Supercopa y la Liga ACB. Ésta última contó con la ya clásica celebración en la pista con las familias de los jugadores y multitud de bebés y niños; también con los «Toros en la Wii» de Love of Lesbian sonando a todo volumen en el vestuario; con una cena de toda la plantilla con familiares más cercanos incluidos y para cerrar llegó la visita a la sede de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital. La novedad es que Llull, con guiño incluida a las primas por ser campeones, ejerció por primera vez de capitán y él fue el encargado de dar a Isabel Díaz Ayuso la camiseta con el dorsal número uno. La presidenta de la Comunidad tardó muy poco en quitarse la chaqueta azul y ponerse la camiseta de su equipo.

22 días después de la visita de los campeones de la Champions, Díaz Ayuso volvía a acoger orgullosa al Real Madrid, «no al de baloncesto o al de fútbol, al Real Madrid». Y prosiguió: «No nos traéis más que alegrías. Gracias por llevar el nombre de nuestra región tan alto y gracias porque no es una Liga 36 sin más. A Pablo Laso le doy el cariño de la afición y a Chus Mateo le agradezco su extraordinario papel los últimos partidos». La presidenta también resaltó el valor de una Liga Endesa en la temporada más complicada para el «lasismo»: «Laso no se ha querido despegar de un equipo con el que ha ganado 22 títulos. El Real Madrid no ha parado de remar ni siquiera en mitad de la tempestad y es un ejemplo de resistencia, lucha y fe indestructible. El equipo atravesó una mala racha y supo reponerse. Como héroes habéis entrado por la Puerta del Sol, pero ese es el ADN del Real Madrid, el de resurgir para ganar. Este equipo es sinónimo de esfuerzo, superación y victoria».

Florentino Pérez también incidió en la figura de Laso. «Gracias a Laso por liderar este ciclo que agiganta la leyenda del club. Ésta no es una Liga más. Simboliza lo que es este equipo, la lucha contra adversidad, la perseverancia y un hambre de títulos imparable», dijo el presidente. «Estos jugadores son una familia y sé que han dado un apoyo a los que no podían estar en la cancha. Esta Liga número 36 es un reflejo importante de lo que son nuestros valores. Este vestuario se ha dejado el alma para conseguir la victoria y dedicarla a los ausentes», declaró Florentino.

También el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, apuntó en la misma línea. «Lo que sucedió a lo largo de estos meses no solo es una extraordinaria gesta deportiva, sino que a nivel humano es ejemplar. Es muy difícil que a un equipo le pasen tantas calamidades y tantas desgracias y se le ponga todo tan cuesta arriba. Sin embargo no es que hayáis respondido a nivel deportivo, sino que humanamente sois un ejemplo para la ciudad de Madrid», dijo el regidor. «Tenemos que tomar nota de este equipo y cuando la gente se pregunte qué es el Real Madrid lo que tienen que hacer es mirar al equipo de baloncesto de esta temporada. Con su ejemplo sabrán lo que representa, no solo por ganar o por su afán competitivo, sino por los valores con los que habéis ganado, algo que hace que la gesta sea ejemplar», dijo.

Y es que la temporada recién concluida del Madrid ha tenido de todo. En el primer tercio, hasta mediados de enero, el balance era de 34 victorias y 4 derrotas. Luego llegó el caos entre la última semana de enero y mediados de abril, 11/17. Y el final, los dos últimos meses, han sido casi impecables: 18/2. El verdadero valor que da la plantilla a este curso va más allá de los títulos. Se refiere a la capacidad de sobreponerse a todo, a estar en las cuatro finales de las cuatro competiciones disputadas y, claro, a los dos títulos sumados. El balance del «lasismo» en estas once temporadas se resume en 22 títulos (6 Ligas, 6 Copas, 7 Supercopas, 2 Euroligas y 1 Intercontinental), 33 finales disputadas de 44 posibles y un título sumado cada 39 partidos jugados. ¿Y el próximo curso? Lo primero es confirmar el regreso de Laso a quien le resta una temporada más de contrato. La intención del club es renovar de inmediato a Llull y Rudy. También a Causeur, uno de los héroes del cuarto partido y de los playoffs en general. La continuidad del francés no estaba clara hace semanas, pero su compromiso y su capacidad para ser decisivo le llevarán a firmar otro año más. Los primeros «fichajes» serán la recuperación de los tres lesionados de gravedad esta temporada: Alocén, Williams-Goss y Randolph. Las bajas comenzarán por los dos descartados en el último tramo del curso, Heurtel y Thompkins, y también parece segura la salida de uno de los pretorianos de Laso, Jeffrey Taylor, que es el segundo extranjero con más partidos en la historia del club. ¿Llegadas? Varios nombres: Sergio Rodríguez, Pierria Henry, Dzanan Musa, Mario Hezonja, Serge Ibaka... el campeón quiere más.