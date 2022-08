España y “el desafío más exigente de los últimos tiempos”

Sin Pau, sin Marc y sin juniors de oro por primera vez en 16 años, desde el oro mundialista de Saitama, pero con Lorenzo Brown. Así arrancará hoy en Madrid la preparación para el Eurobasket del 1 al 18 de septiembre, «el desafío más exigente de los últimos tiempos», según reconoce el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa. Lo más parecido al glorioso pasado reciente es la presencia de Rudy Fernández (capitán y 233 veces internacional) y Sergio Llull (34 y 152) junto a otros tres campeones del mundo en 2019 (los hermanos Hernangómez y Quino Colom). Todos comenzarán hoy en Magariños la preparación para un torneo en el que la lista de candidatos al podio es amplísima: Francia, Grecia, Italia, Alemania, Eslovenia, Serbia, Croacia, Lituania, Turquía y también España. Jokic, Antetokounmpo, Luka Doncic... el cartel es difícilmente mejorable.

El tantas veces anunciado relevo generacional en la selección es este verano una realidad más palpable que nunca. Y lo es en una posición en la que históricamente el baloncesto español estaba sobrado, pero... la lesión de Ricky Rubio, la renuncia de Sergio Rodríguez, la lesión de Carlos Alocén y la decisión de la FEB de «fichar» a Lorenzo Brown marcan una prelista en la que se encuentran 22 jugadores de donde saldrán los doce definitivos para la cita que arranca con una primera fase en Georgia.

La nacionalización del base estadounidense hace menos de un mes por carta de naturaleza provocó reacciones encontradas dentro de la propia «Familia». El capitán Rudy aseguró que se enteró de lo de Brown por la Prensa. Otros internacionales criticaron abiertamente la decisión al igual que el sindicato de jugadores. Y el seleccionador defiende que el «fichaje» no fue cosa exclusivamente suya y que él se limitó a elaborar un informe positivo sobre su llegada. Garbajosa considera que el «caso Brown» es una polémica artificial y «populista»: «Que pierda su nacionalidad estadounidense es un símbolo enorme de compromiso. Admira mucho a la selección y coincide en un momento de lesiones de Ricky y Alocén y de la retirada de Sergio Rodríguez. Lo que me molesta es la crítica fácil y populista de gente que sabe el trabajo que hay detrás y lo que me molesta es que cuando más de 40 jugadores han debutado en estos años con la selección, se diga que por nacionalizar a un jugador en seis años, estamos coartando la ilusión de los chavales y no es verdad, eso es una mentira como un piano de gorda. Viene a cubrir un hueco muy importante y es uno de los mejores pasadores de Europa y renunciar a él me parecería una irresponsabilidad. Tiene una ilusión emocionante por vestir la camiseta de la selección», aseguró el presidente en Radio Marca.

Desde la FEB se considera que Brown no es una estrella, pero que puede ayudar y mucho en un campeonato muy exigente. Y lo de la exigencia, al margen del nivel del resto de selecciones, tiene mucho que ver con la rebaja de talento en el combinado nacional, como el propio Scariolo ha reconocido y es imposible disimular. «Sabemos la dificultad del momento, de este recambio generacional que es un gran desafío. Los valores no varían. Sí, el nivel del talento. La generosidad, la cohesión, el compañerismo, el compartir el balón en la cancha y el esfuerzo en defensa nos han hecho famosos en todo el mundo», comenta el técnico. Las alternativas como bases puros en la convocatoria son Colom, Alberto Díaz y el campeón de Europa sub’20 y jugador del Real Madrid Juan Núñez.

Brown (31 años a punto de cumplir 32 y 1,96) coincidió con el seleccionador en los Raptors y es un notable pasador con capacidad para anotar. Raptors, Sixers, Timberwolves y Suns fueron sus equipos en la NBA donde no pasó de tener un papel marginal en poco más de cien partidos. Estrella Roja, Fenerbahçe, Unics Kazán y Maccabi le han convertido en un clásico de las competiciones europeas.

Brown será un fijo en la lista definitiva y se convertirá en el base titular. Junto a él y salvo que las lesiones lo impidan hay al menos otros siete jugadores que estarán seguro en el torneo: Llull, Rudy, Abalde, López-Arostegui, Juancho Hernagómez, Garuba y Willy Hernangómez.